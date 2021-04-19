مشاهد "العنف والقتل" تسيطر على الحلقات الأولى من "مسلسلات رمضان"

يبدو أن الموسم الرمضاني الحالي سيكون الأكثر دموية دراميا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعدما سيطرت مشاهد العنف والقتل والدمار على الحلقات الأولى رغم مرور أسبوع فقط على عرضها.

ونرصد في هذا التقرير أبرز المسلسلات الدرامية التي احتلت مشاهد العنف والصراع قصتها.

”نسل الأغراب”

يعتبر من أبرز المسلسلات الدرامية التي رصدت الصراع والثأر في الصعيد، حيث تدور قصة العمل حول شخص يتهم في جريمة قتل وهو عساف، وبعدما يقضي عقوبة طويلة في السجن ويخرج يجد صديقه ”غفران“ قد تزوج من زوجته ونسب ابنه إليه، فيقرر الانتقام منه، وتقع بينهما صراعات، ويحاول كل منهما الانتصار على الآخر.

مسلسل ”نسل الأغراب“ من بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب، وأحمد مالك، وأحمد داش، وهو من فكرة وإخراج محمد سامي.

”اللي مالوش كبير”

جدل كبير أثاره مسلسل ”اللي ملوش كبير“ منذ بداية عرضه، بسبب العنف الدرامي ضد المرأة، والذي أغضب متابعيه عبر السوشيال ميديا، حيث يدور العمل حول ”غزل“ التي تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، فتاة معنفة من أسرتها تارة وزوجها الذي دائما ما يعتدي عليها بالضرب تارة أخرى، لتقرر الاستعانة ببلطجي يدعى ”الخديوي“ يجسد شخصيته أحمد العوضي لقتل زوجها.

مسلسل ”اللي مالوش كبير“ من بطولة: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، إيمان السيد، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، وعايدة رياض، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري

”ملوك الجدعنة”

شهدت أحداث مسلسل ”ملوك الجدعنة“ في حلقاته الأولى الكثير من مشاهد الأكشن، حيث تدور قصة العمل حول صعود شابين من الصفر في عالم التجارة، إلى أن يصبح لهما شأن كبير، ولكنهما يتعرضان للكثير من الصعوبات ويشتد الصراع بشكل دموي.

والعمل مستوحى من قصة فيلم ”سلام يا صاحبي“ الذي قدمه عادل إمام، والراحل سعيد صالح من قبل، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً واحتوى على مشاهد عنف وتدمير وقتل وحرائق.

مسلسل ”ملوك الجدعنة“ بطولة الفنان مصطفى شعبان، عمرو سعد، دلال عبدالعزيز، الفنان الراحل يوسف شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وليد فواز، مع ظهور خاص للفنان حسن الرداد في دور ”علي العجمي“، تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

”ضل راجل”

من المسلسلات التي اعتمدت على الإثارة والأكشن بشكل كبير، حيث تدور قصته حول أب يكافح لتوفير حياة كريمة لأسرته البسيطة، ولكن ابنته تتعرض للاغتصاب والإجهاض بالإكراه، ليقرر الانتقام والثأر من الفاعل، حيث تشهد الحلقات صراعا كبيرا بين المشاركين الفترة المقبلة.

مسلسل ”ضل راجل“ بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، وأحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

”موسى”

احتوي مسلسل ”موسى“ لمحمد رمضان، على العديد من مشاهد الأكشن والقتل والدم، في بداية الحلقات الأولى، حيث تدور قصته حول شاب صعيدي يتعرض لظلم شديد، ومع الوقت يكوّن عصابة من المجرمين للثأر من الظلمة والفاسدين ومقاومة الاحتلال.

ومسلسل ”موسى“ بطولة محمد رمضان ومجموعة من النجوم أبرزهم سمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وآخرون، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

”لحم غزال”

بدأت الحلقات الأولى من مسلسل ”لحم غزال“ لغادة عبدالرازق، وشريف سلامة بمشاهد عنف وحرائق وتهديد بالقتل.

أحداث المسلسل تدور في حارة شعبية، ويركز على المشاكل الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر، حيث يختطف أبطال العمل نجل البطلة لتقرر إنقاذه بالانتقام من خاطفيه.

مسلسل ”لحم غزال“، بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

رأي فني

من جانبه، قال الناقد الفني كمال يونس، إن ”طابع العنف واستعراض العضلات في هذا السباق الرمضاني لم نشاهده منذ سنوات، فدائما كان هناك مزيج من الدراما والأكشن والكوميدي ما يعطي نكهة مختلفة، ولكن هناك بعض الأعمال جاءت تقليدا للغرب فقط“.

وأضاف يونس في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”بعض الأعمال الدرامية الموجودة هدفها الشو للبطل وإبراز مدى براعته لتجسيد أدوار الحركة، وتكون بمثابة مباراة تنافسية بين الفنانين لإظهار قدراتهم الفنية على أدائها“، موضحا أن ”معظم الأعمال هذا العام هدفها التجارة وليست التوعية خاصة أن الأكشن من أكثر الأعمال ربحا لما لها من إثارة“.