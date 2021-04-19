شاهد رد فعل فهد المولد بعد اكتشافه مقلب "رامز عقله طار" (فيديو)

فقد لاعب اتحاد جدة السعودي فهد المولد أعصابه وتعدى على رامز جلال، بعدما سقط في فخ برنامجه ”رامز عقله طار“، وأسقطه في المياه بعد حالة الرعب التي عاشها.
بدأ البرنامج باستدراج اللاعب وإيهامه بتصوير برنامج معه كدعاية للسياحة السعودية، ليسقط بعدها في برنامج ”رامز عقله طار“، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية ”إم بي سي مصر“.
بعدها شارك المولد في عدة ألعاب ترفيهية كتمهيد طبيعي للسقوط في الفخ دون أن يدري، حتى وصل للأخيرة التي يكون فيها مع رامز والمعروفة بكبسولة الهوب دروب.
رامز جلال يضرب فهد المولد بالنار في رامز عقله طار#رامز_عقله_طار #MBCMASR#هيئة_الترفيه@ramezgalal @GEA_SA @fahad_almowalad
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— MBC مصر (@mbcmasr) April 19, 2021
وهنا بدأ رامز في ممارسة استفزاز المولد وخروجه عن طوره من خلال سكب الماء عليه تارة وأخرى برش روائح كريهة، وإطلاق الشرارات النارية، حتى ارتعب فهد وظل يردد ”خلاص خلاص“.
رعب وصراخ شديد لـ فهد المولد في #رامز_عقله_طار
#MBCMASR #هيئة_الترفيه@ramezgalal @Gea_saudi @fahad_almowalad
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— MBC مصر (@mbcmasr) April 19, 2021
وجاءت بعدها خطوة القفز في الماء هربا من هذا الجحيم، وتم دفع المولد في المياه وبعدها لحقه رامز، وهنا اعتدى فهد المولد ودفعه بقوة أملا في التخلص من استفزازه، وحين كشف جلال عن هويته نظر إليه باستنكار، قائلا: ”حرام عليك“، واختتما البرنامج باحتضانهما.
رد فعل مختلف من فهد المولد بعد رؤية رامز جلال#رامز_عقله_طار #MBCMASR #هيئة_الترفيه #رمضان_يجمعنا@ramezgalal @GEA_SA
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— MBC مصر (@mbcmasr) April 19, 2021
يذكر أن مقلب رامز جلال هذا العام يقام في إحدى مدن الملاهي الجديدة في مدينة الرياض بالسعودية، حيثُ يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية ثم يسقطون في الفخ.
واستطاع رامز الإيقاع بكل من اللاعبين ”كهربا وقفشة“ من النادي الأهلي المصري، ورمضان صبحي من بيراميدز، وكل من الفنانين ”أحمد سعد وويزو ورضوى الشربيني وحمو بيكا والراقصة لورديانة“.