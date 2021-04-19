شاهد رد فعل فهد المولد بعد اكتشافه مقلب "رامز عقله طار" (فيديو)

فقد لاعب اتحاد جدة السعودي فهد المولد أعصابه وتعدى على رامز جلال، بعدما سقط في فخ برنامجه ”رامز عقله طار“، وأسقطه في المياه بعد حالة الرعب التي عاشها.

بدأ البرنامج باستدراج اللاعب وإيهامه بتصوير برنامج معه كدعاية للسياحة السعودية، ليسقط بعدها في برنامج ”رامز عقله طار“، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية ”إم بي سي مصر“.

بعدها شارك المولد في عدة ألعاب ترفيهية كتمهيد طبيعي للسقوط في الفخ دون أن يدري، حتى وصل للأخيرة التي ‏يكون فيها مع رامز والمعروفة بكبسولة الهوب دروب.

وهنا بدأ رامز في ممارسة استفزاز المولد وخروجه عن طوره من خلال سكب الماء عليه تارة وأخرى برش روائح كريهة، وإطلاق الشرارات النارية، حتى ارتعب فهد وظل يردد ”خلاص خلاص“.

وجاءت بعدها خطوة القفز في الماء هربا من هذا الجحيم، وتم دفع المولد في المياه وبعدها لحقه رامز، وهنا اعتدى فهد المولد ودفعه بقوة أملا في التخلص من استفزازه، وحين كشف جلال عن هويته نظر إليه باستنكار، قائلا: ”حرام عليك“، واختتما البرنامج باحتضانهما.

يذكر أن مقلب رامز جلال هذا العام يقام في إحدى مدن الملاهي الجديدة في مدينة الرياض بالسعودية، حيثُ يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية ثم يسقطون في الفخ.

واستطاع رامز الإيقاع بكل من اللاعبين ”كهربا وقفشة“ من النادي الأهلي المصري، ورمضان صبحي من بيراميدز، وكل من الفنانين ”أحمد سعد وويزو ورضوى الشربيني وحمو بيكا والراقصة لورديانة“.