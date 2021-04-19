"أولاد الغول".. دراما تلفزيونية تعالج "صراع الأجيال" في تونس

بدأ مسلسل ”أولاد الغول“ الذي تبثه قناة ”التاسعة“ التلفزيونية التونسية خلال شهر رمضان، يشدّ الأنظار إليه، حيث اعتبره النقاد عملا دراميا مبتكرا يعالج قضايا معاصرة أبرزها صراع الأجيال.

وتصدر المسلسل الذي كتبت نصّه رفيقة بوجدي وأخرجه مراد بالشيخ، قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على ”يوتيوب“ في تونس، حيث تجاوز مجموعة مشاهدات حلقاته 3 ملايين مشاهدة، بحسب ما كشفه موقع قناة ”التاسعة“ التونسية.

ويتألف مسلسل ”أولاد الغول“ من 30 حلقة، ويصور دراما اجتماعية عن أوجه الحياة وتناقضاتها وصراعاتها لشخصيات كثيرة تجمعها علاقات عائلية متشعبة.

وتشارك في بطولته مجموعة من أهم الممثلين التونسيين من أبرزهم، فتحي الهداوي ووحيدة الدريدي وشاكرة رماح وحلمي الدريدي، إضافة إلى ثلة من نجوم الدراما التلفزيونية في تونس، بينما يؤدّي المطرب صابر الرباعي أغنية مقدمة المسلسل، الأمر الذي ساهم أكثر في انتشاره.

والمسلسل هو عبارة عن مجموعة علاقات متشابكة لأسرة ”الغول“، حيث يروي قصة عائلة الغول، وهي عائلة من الأثرياء تتكون من ثلاثة أطفال شرعيين وابن غير شرعي من علاقة غرامية للأب الغول (فتحي الهداوي)، ويحاول كل فرد من هؤلاء الاستقلال بذاته ونحت شخصية متفرّدة ميزتها الثورة على السائد ورفض الواقع وسلطته، متمثلا في سلطة الأب وهيمنته على تفاصيل حياة مختلف مكونات الأسرة.

وتبدو الصراعات في المسلسل حاضرة من خلال الخطاب وتعبيرات الوجه، فتتراوح المشاعر بين فيض من الحب والخوف، تطفو تارة وتختفي تارة أخرى في علاقة الأب بأبنائه، وبين مشاعر الكره واللامبالاة في علاقة الزوج (فتحي الهداوي) بزوجته (وحيدة الدريدي).

ويبدو الطرح في ظاهره بسيطا، حيث يصوّر حياة عائلة تونسية عادية تعيش صراعات ومشاكل حياتية مرتبطة بطبيعة العلاقات الإنسانية واختلاف خصوصية كل جيل، لكن النسيج الدرامي لهذا العمل يمنح كثيرا من المساحات الإبداعية للممثلين لإثراء السيناريو، كلّ على طريقته، ما خلق ديناميكية في النّص وأعطى أبعادا أكبر للعمل، ولا سيما دور الأب الذي جسّده فتحي الهداوي من خلال شخصية مثقلة بالأوجاع، غنية بالدلالات راوحت بين المزاجية النرجسية، بين الرغبة في ممارسة سلطة الأب بعلويتها وقسوتها حينا، وبحبّها وعطفها حينا آخر.

ومسلسل ”أولاد الغول“، هو أول عمل درامي رمضاني تونسي يشارك فيه النجم الشاب فارس الأندلسي الذي برز من قبل في سلسلة ”التشويق“ على ”نتفليكس“، حيث يجسد فارس الأندلسي في هذا المسلسل دور ملحن موسيقي موهوب يخوض صراعا محتدما على امتداد الأحداث، بين شغفه بآلة العود وتمسكه بأحلامه الموسيقية الكبيرة من جهة، وبين صدامه مع أفكار والده وأسرته في صراع الأجيال الذي طُرح كثيرا في عدة أعمال درامية من جهة أخرى.