منوعات

وفاة الموسيقي الكردي جعفر حسن إثر إصابته بفيروس كورونا
تاريخ النشر: 19 أبريل 2021 12:38 GMT
تاريخ التحديث: 19 أبريل 2021 13:30 GMT

وفاة الموسيقي الكردي جعفر حسن إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي في إقليم كردستان العراق، الإثنين الفنان الكردي المعروف، جعفر حسن، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا. وقالت وسائل إعلام كردية إن "الفنان والملحن وأستاذ

+A -A
المصدر: بغداد – إرم نيوز

توفي في إقليم كردستان العراق، الإثنين الفنان الكردي المعروف، جعفر حسن، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام كردية إن ”الفنان والملحن وأستاذ الموسيقى، جعفر حسن، توفي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وذلك في أحد مستشفيات أربيل“.

ويمثل حسن، أحد أبناء الجيل الغنائي العراقي الأول، حيث شق طريقه في مجال الفن، منذ عام 1958، وأصبح أحد رواد الأغنية العراقية البارزين.

وأصبح جعفر حسن من مطربي الإذاعة والتلفزيون في منتصف الستينات وفي عام 1974 أسس فرقة الروّاد المركزية وقدم العديد من الأغاني الوطنية والسياسية والشعبية.

وأبرز أغاني الفنان الكردي: لاتسألني عن عنواني، يابو علي، عمي يابو جاكوج، للمرأة غنوتنه، عمال نطلع الصبح، قبليني للمرة الأخيرة، وغيرها كثير.

وهو أول من لحن الأغنية الشهيرة ”مرينا بيكم حمد“ للشاعر مظفر النواب عام 1965 حين كان ما يزال طالبا في معهد الفنون الجميلة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play