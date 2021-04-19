وفاة الموسيقي الكردي جعفر حسن إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي في إقليم كردستان العراق، الإثنين الفنان الكردي المعروف، جعفر حسن، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام كردية إن ”الفنان والملحن وأستاذ الموسيقى، جعفر حسن، توفي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وذلك في أحد مستشفيات أربيل“.

وفاة المطرب العراقي الكردي الكبير جعفر حسن بعد اصابتة بكورونا رحم الله فنان العراق…واللهم اهلة الصبر والسلوان pic.twitter.com/eVvXJxBGuG — محمد الموسوي (@o59_slp) April 19, 2021

ويمثل حسن، أحد أبناء الجيل الغنائي العراقي الأول، حيث شق طريقه في مجال الفن، منذ عام 1958، وأصبح أحد رواد الأغنية العراقية البارزين.

وأصبح جعفر حسن من مطربي الإذاعة والتلفزيون في منتصف الستينات وفي عام 1974 أسس فرقة الروّاد المركزية وقدم العديد من الأغاني الوطنية والسياسية والشعبية.

وأبرز أغاني الفنان الكردي: لاتسألني عن عنواني، يابو علي، عمي يابو جاكوج، للمرأة غنوتنه، عمال نطلع الصبح، قبليني للمرة الأخيرة، وغيرها كثير.

وهو أول من لحن الأغنية الشهيرة ”مرينا بيكم حمد“ للشاعر مظفر النواب عام 1965 حين كان ما يزال طالبا في معهد الفنون الجميلة.