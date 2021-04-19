نيكول سابا تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، اليوم الإثنين، تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، التي كشفت عنها مؤخرا هي وزوجها الفنان يوسف الخال.

ونشرت نيكول سابا تدوينة عبر صفحتها الشخصية بـ“تويتر“، قالت فيها: ”‏لما بتطلع مسحتك سلبية بتحس كأنك خلقت من جديد وعندك طاقة رهيبة بدك تفجرها وتنطلق منها أهم شيء وأفضل شيء“ .

وأضافت: ”لأنك تشعر أنك ما كنت عايش وكل شيء كان واقف حولك والوقت ما عم يخلص.. الحمد لله على نعمة الشفاء والصحة ويلّي جاي أكيد أحلى.. لأنك أقوى“.

لما بتطلع مسحتك سلبية بتحسّ كأنك خلقت عن جديد وعندك طاقة رهيبة بدّك تفجّرها وتنطلق منها اهمّ شي لأنك بتحسّ انك ما كنت عايش وكل شي كان واقف حوليك والوقت ما عم يخلص..

الحمدلله على نعمة الشفاء والصحة🙏🏻 ويلّي جايي اكيد احلى.. لأنك اقوى🙌🏻💪🏻#Grateful #nicolesaba#COVID19 #negative — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) April 19, 2021

يذكر أن الفنانة نيكول سابا تعرضت لوعكة صحية، الأسبوع الماضي، منعتها من الظهور في برنامج ”ع غير كوكب“ مع الإعلامي اللبناني بيار رباط، قبل أن تعلن أنها تعاني من فيروس كورونا.

وقال رباط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”كان يفترض أن تطل النجمة نيكول سابا الليلة عبر برنامج (ع غير كوكب) في حلقة خاصة واستثنائية بعيد الفصح، لنغني ونحتفل معها بالعيد، لكن في الساعات الأخيرة أصيبت بوعكة صحية، وتعذّر حضورها.. نتمنى الشفاء العاجل لنيكول، ونلقاكم الأسبوع المقبل“.