وفاة الفنان السوري أحمد منصور عن عمر يناهز 80 عاما

توفي الفنان السوري أحمد منصور، اليوم الإثنين، في مدينته حمص عن عمر يناهز الـ 80 عاما.

وكان الفنان الراحل يعاني منذ سنوات من مرض السكري، حيث أدخل العناية المشددة وأصبح بحالة غيبوبة لأكثر من عشرة أيام، قبل أن يفارق الحياة اليوم.

والفنان منصور من مواليد عام 1941، بدأ مسيرته الفنية من المسرح منذ خمسينيات القرن الماضي عبر عروض لمسرحي الكشاف والعمال، حيث شارك في أكثر من 20 عملا مسرحيا منها ”الحلاج“، و“الملك هو الملك“.

أما في الدراما التلفزيونية، فقد شارك الراحل في أكثر من 30 مسلسلا تلفزيونيا، أولها ”الذئاب“ عام 1990 ثم تلاها بأعمال عديدة منها ”الخشخاش“، و“عيلة خمس نجوم“، و“صلاح الدين الأيوبي“، و“ليل المسافرين“، و“باب الحارة 4″، و“ليس سرابا“، و“ما ملكت أيمانكم“، و“القربان“ وغيرها من الأعمال.

وفي السينما، لدى الفنان مشاركة واحدة عبر فيلم ”بقايا صور“ للمخرج السوري الراحل نبيل المالح.

وكان الراحل عضوا في نقابة الفنانين السورية منذ عام 1980.

وحصل على جائزة أفضل ممثل في سوريا في عامي 1973 و1974.

ولدى الراحل ثلاثة أبناء، وهم حسناء وزينة ومحمود، بحسب موقع ”السينما كوم“.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن أمين رومية، رئيس فرع نقابة الفنانين في حمص قوله: إن ”الساحة الفنية في سوريا فقدت قامة فنية كبيرة قدمت الكثير للفن سواء المسرح أو التلفزيون“، مؤكدا أن الفنان منصور كان من المبدعين الذين تركوا بصمة فنية مهمة.

ونعى الفنان السوري قاسم ملحو صديقه، حيث شارك صورته على حسابه في فيسبوك وكتب: ”الفنان الحمصي الجميل أحمد منصور ”بو جاسم في ذمة الله، ربي يرحمك يا صديقي“.

https://www.facebook.com/kasemalmalho/posts/10158086660027555

وكتب الفنان حسام الشاه على صفحته في فيسبوك ”رحمك الله أبو جاسم… الفنان الخلوق المحترم صاحب البصمة الحمصية الطيبة. الفنان الكبير أحمد المنصور تعازيّ الحارة لأفراد أسرتك ولكل المجتمع الفني والمسرحي في مدينة حمص“.

https://www.facebook.com/hossam.alshah/posts/10222584548595451