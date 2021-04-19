كيف ظهر نجوم مسلسلات رمضان في أدوار يؤدونها للمرة الأولى؟‎

شهد الموسم الرمضاني الجاري، زخما دراميا كبيرا تصارع فيه عشرات النجوم لخطف أنظار المشاهدين ورواد السوشيال ميديا لصعود الترند.

وترصد ”إرم نيوز“ نجوما خطفوا الأنظار بأداء أدوار للمرة الأولى في مسيرتهم الفنية هذا العام، وآخرون لم يحالفهم النجاح.

أمير كرارة

خطف النجم أمير كرارة أنظار الجمهور بعد مشاركته في دور ”صعيدي“ للمرة الأولى عبر بوابة مسلسل ”نسل الأغراب“ وقد لاقى ردود فعل إيجابية مع النجم أحمد السقا.

مي عمر

كذلك تشارك مي عمر للمرة الأولى في دور امرأة صعيدية بمسلسل ”نسل الأغراب“ أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ولوحظ إتقانها للهجة الصعيدية رغم حداثتها في هذه الأدوار.

حمادة هلال

يجسد النجم حمادة هلال في هذا السابق الرمضاني شخصية ”الشيخ المودرن“ للمرة الأولى بمسلسل ”المداح“ حيث يظهر في ثوب ”صابر“ ويدخل في صراعات مع عائلة نسرين طافش بعد قصة حب تجمعهما، ويتم اتهامه في أحداث المسلسل بالسحر والدجل.

نسرين طافش

ظهرت نسرين طافش للمرة الأولى ترتدي الحجاب وتتقمص دور الفتاة الريفية في مسلسل ”المداح“ مع النجم حمادة هلال ولاقت ردود فعل إيجابية لتقمصها الشخصية وإتقانها اللهجة الفلاحي.

أحمد مكي

خلع الفنان أحمد مكي عباءة الكوميديا وشارك في هذا الماراثون الرمضاني بشخصية ضابط للمرة الأولى.

ويقدم مكي شخصية يوسف الرفاعي وتفاعل حولها الجمهور بعد تعرض الكتيبة التي يقودها لحادث هجوم إرهابي في سيناء.

طارق لطفي

حقق مسلسل ”القاهرة كابول“ ردود فعل إيجابية بسبب الأداء الذي يقدمه النجم طارق لطفي، الذي يخوض العمل بشخصية يقدمها للمرة الأولى، إذ يتقمص دور ”الشيخ رمزي“ وهو زعيم إحدى الجماعات الإرهابية في باكستان.

أحمد مالك وداش

لم يلق النجمان الشابان أحمد مالك وأحمد داش، رضا الجمهور في الدور الصعيدي الذي تقمصاه للمرة الأولى في مسيرتهما الفنية القصيرة.

ورأى الجمهور أن الفنانين لا يتقنان اللهجة في مسلسل ”نسل الأغراب“، كما قالوا إن ستايلهما وملامحهما الأجنبية لا تتناسب مع دور الصعايدة.