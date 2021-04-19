محمد رشاد يقر بضرب طليقته مي حلمي

خرج المطرب المصري محمد رشاد، نجم برنامج المواهب الغنائية ”آراب أيدول“، عن صمته ورد على اتهامات طليقته الإعلامية المصرية مي حلمي بشأن تعنيفها وإجهاضها

وحل محمد رشاد ضيفا في مقابلة تلفزيونية استثنائية عبر برنامج ”شيخ الحارة“، الذي تقدمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، بعد منحه حق الرد على تصريحات أطلقتها زوجته السابقة، مبينا أنه صدم من شخصية طليقته بعد الزواج.

وقال محمد رشاد إنه فوجئ بتغير في شخصية زوجته السابقة بعد إتمام الزواج، مبينا أنه لاحظ صفاتها ورأى ما لم يكن يتوقعه منها، وعقب: ”حسيت وقتها إنها أخدتني سلم في حياتها“.

ودافع محمد رشاد عن نفسه تجاه الاتهامات التي طالته من طليقته، قائلا إنه لم يقم بخيانتها في أي لحظة على الإطلاق، مردفا: ”لو أنا خنتها مع واحدة تانية كنت طلقتها واتجوزت التانية“، رافضا وبشكل قاطع اعتبار اتهام طليقته بأنه نزوة أو خيانة.

واعترف محمد رشاد بأن زواجه من مي حلمي كان ”غلطة حياته“، معترفا أنه قام بتعنيفها من خلال الضرب، مبينا أن هذا حدث مرة واحدة فقط وبرر ذلك بقوله: ”ضربتها عشان مبتحبش أهلي وبتغير منهم.. وقالتلي أنا بكره أمك ومش عايزاهم في البيت دون أي تصرف منهم“.

وروى محمد رشاد ما أثير حول تطليقها على السوشيال ميديا كما كان شائعا، مستطردا أنها من ادعت ذلك على السوشيال ميديا كي تكسب تعاطف الجمهور معها.

وعقب محمد رشاد قائلا إنها حاولت العودة للعلاقة سويا، معقبا: ”كانت بتبعتلي على الفيسبوك عشان أسامحها“، مبينا أنه قام بتطليقها لدى المأذون بسبب السفر خارج مصر بمفردها.

وعن سبب إجهاض طليقته مي حلمي حينما كانا متزوجين، قال محمد رشاد إنه لم يكن سببا في إجهاض طليقته، معقبا أن عمليات التجميل التي أجرتها هي السبب وتحديدا عملية شفط، وهذه كانت السبب في إجهاض الطفلين، وبين أنها لم تعلن ذلك واكتفت بالقول إن الإجهاض كان طبيعيا.