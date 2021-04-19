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يوسف البلوشي: بيبي عبد المحسن لا تصلح كفنانة.. وأعاني من جريمة فنية بحقي
تاريخ النشر: 19 أبريل 2021 5:56 GMT
تاريخ التحديث: 19 أبريل 2021 7:20 GMT

يوسف البلوشي: بيبي عبد المحسن لا تصلح كفنانة.. وأعاني من جريمة فنية بحقي

أكد الفنان الكويتي يوسف البلوشي أنه يشعر بالخذلان وأنه غير مقدر فنيا بالشكل المناسب، لافتا إلى أن ما يتعرض له جريمة بحقه ودائما ما يتحدث الجمهور عن مسرحيات

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المصدر: رشا حمدي - إرم نيوز

أكد الفنان الكويتي يوسف البلوشي أنه يشعر بالخذلان وأنه غير مقدر فنيا بالشكل المناسب، لافتا إلى أن ما يتعرض له جريمة بحقه ودائما ما يتحدث الجمهور عن مسرحيات الماضي في حين أنه في الوقت الحالي الشباب مثله يقدمون أعمالا أقوى وأهم، على حد قوله.

وقال يوسف البلوشي في مقابلة تلفزيونية إنه لا يعمل بمسرحيات الكاتبة هبة مشاري حمادة لأن لديها فريق عمل خاصا بها، ومن الصعب عليه أن يدخل بينهم، مشيرا إلى أن المؤلفين المهمين يكتبون للأقرب لهم على مستوى الصداقة وليس المستوى الفني.

وحول مشاركته ببطولة فيلم ”هامة“ مع الفاشينيستا بيبي عبد المحسن، أوضح أنها على المستوى الإنساني شخصية رائعة ولكنها عرفت بعد تمثيلها أنها لا تصلح فنانة، وأنه علي الرغم من أن الإنتاج استعان بها من أجل تسويق الفيلم عبر السوشيال ميديا، فإنها أصبحت سبب غالبية النقد الذي تعرض له.

وأكد يوسف البلوشي أنه يعيش أقوى فتراته الفنية بعد مشاركته بمسلسل ”دفعة بيروت“ واستخدامه للجانب الكوميدي بشخصيته لأول مرة بالتمثيل، الذي حقق نجاحا كبيرا لدى الجمهور.

وشدد البلوشي على أن مشكلة الكويت أنها لا توجد بها ”صناعة النجم“ مثل مصر، لكن على العكس مع بداية نجاحك تجد نفسك تحارب على كل شيء، موضحا أنه فنان ولكنه ليس قريبا من الوسط الفني والقائمين عليه، لذلك تتم الاستهانة بأجره والأدوار المعروضة عليه.

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