أحمد سعد يكشف سر نجاح أغاني "التترات" وحقيقة علمه بمقلب "رامز عقله طار" (فيديو)

كشف الفنان المصري أحمد سعد، السر وراء نجاحه في أغاني ”التترات“ التي يغنيها في المسلسلات بدراما رمضان، فقال إن الموسيقار الراحل عمار الشريعي هو السبب وراء ذلك، مبينا أنه نصحه بأن يضع نفسه مكان البطل الذي يجسد دور البطولة في المسلسل كي يقوم بالغناء بإحساس بطل العمل.

وتابع أحمد سعد في مقابلة عبر ”زووم“ ببرنامج ”تفاعلكم“ الذي يعرض عبر شاشة ”العربية“، قائلا: ”ابتديت كل ما يجيلي مسلسل أبقى عايز أعرف قصة الموضوع إيه وأبعاد شخصيته إيه واتقمص دوره إني هذا الشخص“.

واستطرد أحمد سعد، قائلا: ”يمكن ده خلاني متميز في التترات“، معلقا على غنائه تتر مسلسل ”الاختيار 2“ فقال: ”ده مش قصة أسطورية لأ أنا بغني لقصة حقيقية سمعت قصص لناس ماتت وضحت بحياتها عشاني شخصيا“.

وبين المطرب المصري، قائلا: ”أنا حسيت اني عندي مسؤولية حسيت اني بغني وفي أمهات بتسمعني راح منها أولادها وأمهات شهداء وعائلات شهداء هل هعبر عنهم وأقول كلمة تواسيهم“.

وعقب أحمد سعد، قائلا: ”قعدت كذا مرة أروح الاستوديو أغني وأرجع وأقول لسه لحد ما الدنيا بقت تمام وغنيت“، مستطردا بشأن عدم تعاونه مع شقيقه الفنان عمرو سعد، وغنائه تتر مسلسله ”ملوك الجدعنة“ الذي يقوم ببطولته في دراما رمضان الجاري، بالقول إنه مرتبط بشقيقه نفسيا ويستشيره في كل شيء.

وتابع أن موسيقى مسلسل ”ملوك الجدعنة“، عمل عليها الموسيقار الكبير ياسر عبدالرحمن، وهذا شخص يستحق التشجيع ومن الفخر العمل معه، كاشفا عن مفاجأة للمرة الأولى بأنه سيقوم بغناء أغنية مع شقيقه في المسلسل خلال الحلقات المقبلة.

وكشف أحمد سعد عن مفاجأة أخرى بشأن أغانيه في مسلسلات رمضان، فقال إنه غنى ديو مع الفنان المصري محمد منير، في مسلسل ”الاختيار 2″، وسيتم طرح الأغنية في الحلقات المقبلة من العمل.

وحسم أحمد سعد ما أثير بشأن علمه بمقلب الفنان المصري رامز جلال عبر برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي 2021، لاسيما أنه وقع الاختيار عليه لبدء الحلقة الأولى من البرنامج.

وقال أحمد سعد إنه لم يكن على علم بالمقلب على الإطلاق، مردفا أنه يعلم أن رامز جلال يصور في دبي دائما وكانت دعوته لموسم الرياض في السعودية وتحديدا من هيئة الترفيه السعودية رسميا، ما جعله لا يشك في الأمر.

وتابع قائلا: ”الارتفاع كبير جدا 10 أمتار يعني رامز جلال رماني من فوق عمارة وقطعت العلاقة برامز جلال بس أنا كنت قاطعها من قبل ما أكون ضحية عشان شره بس هو مبيرحمش“.