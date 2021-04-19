هالة صدقي تعلق على طلاقها من زوجها المحامي سامح سامي (فيديو)

علقت الفنانة المصرية هالة صدقي، على قيام زوجها ووالد أبنائها المحامي المصري سامح سامي بتطليقها عبر مقطع فيديو بثه من مقر إقامته في أمريكا مؤكدة أن هذا الطلاق لم يقع ولا يصح نهائيا

وكان قد طلق سامح سامي، زوجته هالة صدقي، عبر مقطع فيديو على خلفية التصريحات التي أطلقتها مؤخرا في مقابلاتها التلفزيونية حيث قال في مقطع الفيديو: إنه كلف وكيله القانوني في مصر بإنهاء إجراءات الطلاق بشكل رسمي ما أثار موجة كبيرة من الجدل خلال اليومين الماضيين.

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وقالت هالة صدقي في مقطع فيديو بثته الإعلامية المصرية بوسي شلبي عبر حسابها في موقع إنستغرام، بعدما سئلت عن وقوع الطلاق فعليا من عدمه: ”ياريت طلقني فعلا.. بس للأسف مفيش طلاق عندنا بالمسيحية..

و واصلت حديثها: ”يعني لسه مراته.. وكل اللي حصل بروباجاندا على الفاضي.. ومفيش طلاق حصل“.

يذكر أن الفترة الأخيرة، شهدت صراعا بين هالة صدقي وزوجها، إذ أعلنت في وقت سابق أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها ومحاميه صالح السقا الذي ”شهّر بها“، وكذلك قدمت بلاغا ضد المواقع التي نشرت أخبارا مغلوطة عنها.