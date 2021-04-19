أميرة الناصر تفاجئ الجمهور بعودتها لطليقها مشعل الخالدي (فيديو)

فاجأت مشهورة ”سناب شات“ السعودية أميرة الناصر، الجمهور بعودتها طليقها نجم ”سناب شات“ مشعل الخالدي، وذلك بطريقة رومانسية.

وتأتي تلك العودة بعد ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في فبراير الماضي بعد نشرها صور صادمة تبين تعرضها للضرب المبرح والتعنيف من قِبل زوجها وقتها.

ونشرت الناصر مقطع فيديو عبر حسابها على ”سناب شات“ ظهر فيه طليقها مشعل الخالدي، بشكل مفاجئ وهو يرتدي ملابس خاصة بالمنزل، وهي تغني مع أغنية ”كدا يا قلبي“ وهي تقبله وتنظر إليه نظرة مليئة بالحب، كما فاجأت متابعيها بإجراء سحب على هدايا ذهب لمتابعيها كل يوم قبل السحور حتى نهاية شهر رمضان.

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وكانت الناصر قد أثارت ضجة كبيرة بعد انفصالها عن مشعل الخالدي ونشرت صورًا صادمة لأجزاء من جسدها، توضح فيها تعرضها للتعذيب وحلق شعرها من زوجها، مما تسبب فى صعود وسم ”المعنفة أميرة الناصر“ قائمة الترند في تويتر السعودية.

وخرج بعدها الخالدي وهو يبكي ليرد على أميرة الناصر وهجومها عليه، وقال عبر حسابه في سناب شات: ”حسبي الله فيك لأنك نزلتي راسي عشان المتابعين وعشان الشهرة أنا ما أبغى متابعين وما أبغى توثيق إذا كان هذا على كرامتي ما أبغاه ، ما أبغى الشهرة“.