فلة الجزائرية تنهار باكية لوفاة شقيقتها (فيديو)

انهارت الفنانة فلة الجزائرية، من البكاء، وذلك في أحدث ظهور لها بعد وفاة شقيقتها الفنانة الجزائرية نعيمة عباسية، عصر الأحد بعد صراع مع مرض السرطان وفيروس كورونا.

وظهرت فلة الجزائرية عبر فيديو ”لايف“ من خلال صفحتها على موقع ”فيسبوك“، حيث نعت شقيقتها، قائلة: ”الله جاب الله أخد.. روحنا متغلاش على ربي.. نعيمة راحت لكن باقية معانا“.

وأشارت المطربة الجزائرية إلى أن شقيقتها كانت تعاني من مرض السرطان منذ أن كانت بعمر 30 عاما وزاد عليها الأمر بسبب وباء كورونا في الأيام الأخيرة، مشددة على أنها كانت توأم روحها وارتاحت من مرضها وذهبت لجنة الرحمن أفضل من الدنيا.

وطالبت فلة جمهورها بالدعاء لشقيقتها، مشيرة إلى أنها في فرنسا وتحاول منذ عدة ساعات السفر للجزائر لرؤية اختها ولكنها لا تستطيع الدخول بسبب ظروف وباء كورونا.

وأوضحت أن شقيقتها كانت الجسر الوحيد الذي يربطها بوطنها الجزائر، ولا تعرف كيف ستعيش بدونها خاصة أنها في غربة ووحيدة.