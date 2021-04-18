مرام البلوشي تحسم الجدل حول وجود خلاف مع أفراد أسرتها

عبرت الفنانة الكويتية مرام البلوشي، عن انزعاجها الشديد من الأخبار التي تم تداولها مؤخرا حول وجود مشاكل بينها وبين أفراد عائلتها الفنية ومن بينهم ابنتاها الفناناتان شيماء سليمان وسعودة وكذلك شقيقتها الفنانة هند البلوشي.

وكانت قد انتشرت تلك الاخبار بسبب عدم ظهورهم سويا، ما دعا ”مرام“ للرد خلال مقابلة تلفزيونية فقالت إن هذا الكلام مجرد شائعات سخيفة لا تمت للحقيقة بصلة.

وأضافت مرام البلوشي: ”أول شي عشان أوضح حق الجميع.. إحنا ما اجتمعنا في وايد أعمال.. الناس فاكرين إن كلنا عايشين في بيت واحد.. إحنا حتى تجمعات يوم الخميس بطلناها عشان كورونا.. وأختي هند في مصر شلون اجتمع معاها“.

وتابعت مرام، قائلة: ”عشان أريح الجميع.. أنا مالي شغل في السوشال ميديا ولا أنا مندوبة إعلانات.. أنا فنانة وحتى لو عندي بوتيك قاعدة أعلن عن الأشياء اللي قاعدة يستخدمها.. وما اقوم من النوم اطالع شنو اللي صاير في السوشال ميديا“.

واختتمت حديثها، قائلة: ”ماكو مشاكل.. ماكو شي من هالنوع.. لا أنا مقاطعة فلانة ولا السوشال ميديا فرقتنا.. الله لا يجيب المشاكل“.

وقبل عامين كانت قد كشفت هند البلوشي سبب مرض شقيقتها الإعلامية والفنانة مرام البلوشي، موضحة أنها لم تتحمل الضغوطات التي تعرضت لها بسبب عملها.