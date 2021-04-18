بعد هند القحطاني .. ريم عبدالله تقلد بدور البراهيم والأخيرة تعلق (فيديو)

تقمصت الفنانة السعودية ريم عبد الله شخصية نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية وخبيرة التجميل بدور البراهيم، في ثاني حلقات البرنامج الساخر ”ستوديو 21“.

وأطلت ريم على الجمهور، وهي تقلد طريقة كلام البراهيم عبر السناب شات، عن المهر الذي تطلبه من أي شخص يفكر في طلبها للزواج، حيث رددت جملتها الشهيرة ”ما يشك مفارق شعري إلا لو دفع مهر مليون ريال“.

ونجحت ريم في تقمص الشخصية بدرجة كبيرة، حيث أنها استطاعت أن تتقن تقليد لغة الجسد التي تشتهر بها بدور.

من جانبها، أعربت بدور البراهيم عن سعادتها الغامرة بتقليد ريم لها، موجهة لها رسالة، قائلة :“أجمل وأرقى من يقلدني نشبه بعض كثير سبحان الله.. فديتها أسعدتيني أتقنت ممثلة مبدعة ريم العبدالله“.

وسبق وتقمصت ريم عبد الله شخصية نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، في ثاني حلقات البرنامج الساخر ”ستوديو 21″، حيث نجحت في تقليد طريقة كلامها عندما تتغزل في جمالها وتستعرض ممتلكاتها باهظة الثمن، فضلا عن طريقة ردها على منتقديها ووصفهم بالحاقدين والمقهورين.