الفنان السعودي عايض يوسف يكشف كيف نجا من مقلب "رامز عقله طار"

كشف الفنان السعودي عايض يوسف كيف سانده الحظ ونجا من الوقوع ضحية لمقلب برنامج ”رامز عقله طار“، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على شاشة ”إم بي سي مصر“ خلال رمضان 2021.

وأكد ”عايض“ عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أنه كان من المقرر أن يكون ضيفًا في إحدى حلقات برنامج المقالب المُثير للجدل، لكنه واجه بعض الظروف التي جعلته يعتذر عن التصوير.

وقال:“#رامز_عقله_طار، كان عندي ارتباط، واعتذرت الحمدلله، ولولا ذلك من المفروض أن أكون من ضحاياه، الحمدلله حمدًا كثيرًا“.