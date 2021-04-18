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الفنان السعودي عايض يوسف يكشف كيف نجا من مقلب "رامز عقله طار"
تاريخ النشر: 18 أبريل 2021 22:24 GMT
تاريخ التحديث: 18 أبريل 2021 23:45 GMT

الفنان السعودي عايض يوسف يكشف كيف نجا من مقلب "رامز عقله طار"

كشف الفنان السعودي عايض يوسف كيف سانده الحظ ونجا من الوقوع ضحية لمقلب برنامج "رامز عقله طار"، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على شاشة "إم بي سي مصر" خلال

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المصدر: مصطفى نجيب - إرم نيوز

كشف الفنان السعودي عايض يوسف كيف سانده الحظ ونجا من الوقوع ضحية لمقلب برنامج ”رامز عقله طار“، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على شاشة ”إم بي سي مصر“ خلال رمضان 2021.

وأكد ”عايض“ عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أنه كان من المقرر أن يكون ضيفًا في إحدى حلقات برنامج المقالب المُثير للجدل، لكنه واجه بعض الظروف التي جعلته يعتذر عن التصوير.

وقال:“#رامز_عقله_طار، كان عندي ارتباط، واعتذرت الحمدلله، ولولا ذلك من المفروض أن أكون من ضحاياه، الحمدلله حمدًا كثيرًا“.

 

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