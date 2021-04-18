أحمد فهمي ينهار بعد تسببه بمقتل مشارك بـ" 5 نجوم" (فيديو)

انهار الفنان المصري أحمد فهمي، بعد ”إيهامه“ بالتسبب بمقتل أحد المشاركين في البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“ الذي يُعرض عبر شاشة MBC .

وكانت البداية خلال مؤتمر صحفي مفبرك للإعلان عن شركة سيارات مزيفة للإيقاع بـ“فهمي“، وإقناعه بالمشاركة في سباق سيارات.

وتمثل المقلب في سباق بين سيارة ”فهمي“ بصحبة الفنانة غادة عادل، بينما كان منافسه في السيارة المقابلة أحد المشاركين في البرنامج، وأثناء السباق تسببت السيارة بحادث تصادم عنيف، واشتعلت النيران فيها، حيث رأى ”فهمي“ الرجل وهو عبارة عن كتلة لهب فشارك في إطفائه.

فهمي حريف! غادة عادل موعودة باللي قلبهم جامد في السواقة#MBCMASR #رمضان_يجمعنا#خمس_نجوم

ممكن تتابع كل الحلقات من خلال شاهدhttps://t.co/Dbwauhmbkq pic.twitter.com/N8rTLn2arA — MBC مصر (@mbcmasr) April 18, 2021

وأثناء ذلك كانت غادة تستفزه باستمرار، وتتهمه بأنه السبب بوفاة الرجل وتقول له:“حرام عليك، قلت لك لا تتسرع“، وجاءت سيارة الإسعاف وأخذت الرجل وهو ملقى على الأرض، وأوهمه المشاركون في البرنامج بأنه تُوفى.

بعد ذلك، حضر رجال الأمن، وأمروا بالتحفظ على ”فهمي“ فانهار النجم، ودفع أحد الأشخاص، وقام بالاتصال بأخيه كريم فهمي، وهو أحد المشاركين في البرنامج دون أن يعلم أنه من أوقع به في الفخ.

ميعرفش أنه اللي عامل فيه المقلب! أحمد فهمي اتصل بأخوه كريم علشان يلحقه#MBCMASR #رمضان_يجمعنا#خمس_نجوم

ممكن تتابع كل الحلقات من خلال شاهدhttps://t.co/Dbwauhmbkq pic.twitter.com/7BMaxOfXIF — MBC مصر (@mbcmasr) April 18, 2021

ويجمع ”5 نجوم“ لأول مرة معًا النجوم: غادة عادل، نور كريم فهمي، مصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المثيرة، والمفاجآت غير المتوقعة.