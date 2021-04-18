نهى نبيل: أتمنى تقديم الفوازير.. ولا أتعمد إثارة الجدل (فيديو)

قالت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، إن العائق الأساسي لعمل فوازير في الكويت هو عدم وجود الشخصية التي تمتلك المرونة المطلوبة، فضلًا عن أن المجتمع الخليجي محافظ بطبعه، لذلك يصعب الأمر على أي شخصية خليجية تقديم هذا الدور.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية، أنها تتمنى تقديم الفوازير، موضحة أنها بالطبع ستكون ضمن الحدود المسموح بها ومراعاة العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع الخليجي.

وصرحت بأن فكرة التمثيل وعمل فوازير موجودة، لكنها تحتاج لفريق عمل متكامل، من مخرج ونص جيد وإنتاج ضخم، لكي تتمكن من تحقيق النجاح في هذا المجال.

وأكدت الفاشينيستا الكويتية أن تقديم الفوازير يحتاج إلى جرأة ومرونة ولياقة، فضلًا عن أنها تحتاج إلى فكرة جيدة وإنتاج ضخم.

وتحدثت عن تجربة الإعلامية والفنانة الكويتية حليمة بولند في تقديم الفوازير، موضحة أنها ”كانت مقيدة وكانت تخاف أن تفعل أي حركة زائدة فتتعرض لانتقادات لاذعة ويقولون عليها إنها ترقص“.

وقالت نهى نبيل إن هناك بعض مشاهير السوشال ميديا يتعمدون إثارة الجدل من أجل الحصول على نسب مشاهدة عالية وجذب المزيد من المتابعين دون تقديم أي محتوى هادف، مؤكدة أن هذه النوعية لن تستطع الاستمرار طويلًا على الساحة.

وأكدت أنها منذ بدايتها على السوشال ميديا وهي تقدم محتوى مفيدا لمتابعيها ولا تظهر على غير حقيقتها، مشيرة إلى أنها لا تعتمد على أسلوب إثارة الجدل.

وفي بداية العام الجاري، قررت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل أن تحسم الجدل المثار حول اعتزالها السوشال ميديا، خاصة بعد كتابتها عبارة ”نهاية المشوار“، عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام، واختفائها لعدة أيام.

وأطلت نهى على متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”إنستغرام“ لكي تبلغهم بأنها ستعود من جديد، قائلة :“مشوار جديد لن يكتمل دون دعمكم ومحبتكم المعهودة لي.. وأوعدكم أكون عند حسن ظنكم“.