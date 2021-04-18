عبد الباسط حمودة عن رمي محمد رمضان الدولارات: "لو ابني عمل كدا أموته"

حل المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة ضيفًا على الحلقة السادسة من برنامج ”العرافة“ مع الإعلامية بسمة وهبة، ولقب نفسه بـ“حكمدار الأغنية الشعبية“، كاشفًا لأول مرة أن أغنية ”اديني قلبك“ كانت لحكيم ولكنه أخذها بعده، كما طمع في أغنية ”راحوا الحبايب“ للنجم أحمد عدوية.

ووجه عبدالباسط طلبًا لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر لمحاولة ضبط النقابة، ورفض الأغاني الهابطة، والألفاظ الخارجة.

ورأى أن ”حمو بيكا لا يستحق أن يأخذ عضوية النقابة وإنما يعطيه تصريحًا فقط لأداء حفلات(DG) فقط“، قائلًا إنه يرفض الغناء وراء الراقصات وإن حدث قد يترك الحفل ويغادر.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/480443286413207/?t=233

وهاجم عبد الباسط مواطنه سعد الصغير، واصفًا إياه بأنه ”ليس مغنيًا ولا يعرف شيئًا عن الغناء وإنما يعرف الرقص فقط“.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/946042836204831/?t=2

وفي فقرة ”وش تاني“ عرضت وهبة عليه مجموعة من الصور ليختار من بينها واحدًا ويعطي له قلبًا.

وعند تخييره بين تامر حسني، ومحمد حماقي، اختار تامر حسني، وشدد على حبه الشديد لكليهما، ومن بين محمد، رمضان وعمرو سعد، اختار عمرو سعد، وعلّق على اختياره أن ”عمرو سعد فنان محترم“.

أما عن أزمات محمد رمضان الأخيرة التي أشعلت غضب الجمهور، خاصة موقف رمضان مع الطيار، فقد استنكره تمامًا، وأيضًا رميه الدولارات، معتبرًا أن هذه الأفعال ”افتراء على النعمة“، وتابع:“لو ابني أنا عمل كدا والله أموته“.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/467625477622154/

وعندما خُير بين حكيم، وأحمد شيبة، اختار شيبة ليضع له قلبًا، ورفض في بداية الأمر أن يغني أغنية ”آه لو لعبت يا زهر“ للمطرب الشعبي أحمد شيبة، مبررًا أنه لن يستطع غناءها مثله وبعد إلحاح الإعلامية بسمة وهبة غنى عبدالباسط مقطعًا قصيرًا من الأغنية.