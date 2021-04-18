استبدال عقوبة حبس منى السابر بمنحها رخصة جمع المبلغ لابنتها حلا الترك

أعلنت منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، عن قيام محكمة بحرينية مختصة بمتابعة قضيتها مع ابنتها بمنحها رخصة جمع المبلغ محل التقاضي بينها وبين ابنتها، وذلك لإلغاء حكم حبسها عامًا.

وقالت منى السابر، عبر خاصية ”الستوري“ عبر حسابها على موقع إنستغرام:“تمت الموافقة على طلب دفاع منى السابر أن يُستبدل بعقوبة سنة سجن نافذة دفعُ المبلغ المطلوب وهو 20 ألفًا و300 دينار لابنتها حلا الترك خلال شهر واحد ابتداءً من تاريخ اليوم، اللهم لك الحمد ولك الشكر يارب“.

وثمنت منى السابر، خلال بث مباشر عبر ”إنستغرام“ مع المستشارة القانونية ربى الخالد، الدعم من جانب متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووقوفهم بجانبها مؤكدة أنها ستكون عند حسن الظن وستعود أقوى مما كانت كما كان الجميع يحلف بأخلاقها، مطالبة الجميع بدعمها في محنتها.

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وعن شعور منى السابر، لشهادة ابنتها حلا الترك ضدها في المحكمة أكدت أنها مندهشة من موقفها لرضاها الشهادة ضدها حتى لو تم الضغط عليها، مبينة:“ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم“.

وتابعت منى السابر، قائلة:“ما بعرف وين يروحوا من ربنا، وأخذ الأولاد على المحاكم شلون يحطون الأولاد في هذه الحالة شلون الشعور؟ بالله مو قادرة أوصف ولا أتخيل“.

https://www.instagram.com/p/CN0FMbKAt4R/