الفنانة السعودية يامور تعلن انفصالها عن زوجها الممثل القطري محمد أنور

أعلنت الفنانة السعودية يامور انفصالها عن زوجها الفنان القطري محمد أنور بعد زواج دام 5 أعوام وأثمر عن طفلة.

وقالت الفنانة يامور في منشور عبر حسابها بموقع إنستغرام: ”بكل قناعة ورضا وتفاهم.. تم انفصالي من محمد، كل الخير والسعادة أتمناها لصديقي الفنان محمد أنور“.

https://www.instagram.com/p/CNzz54Ngkyd/

ورزقت يامور بطفلتها الأولى من زوجها محمد أنور في ديسمبر عام 2019، وكان لها تصريحات لافتة بعد وضع طفلتها تلمح إلى أن العلاقة الشخصية بينها وبين زوجها ليست على ما يرام، عندما قالت إن زوجها منعها من تسمية طفلتها وأطلق هو عليها اسم ”ماريا“.

وبالحديث عن آخر عمل فني جمع الفنانة يامور وزوجها وهو مسلسل ”العمر مرة“ الذي عرض العام الماضي، أكدت يامور حينها أنها اضطرت إلى المشاركة في المسلسل بعد إصرار من زوجها رغم رفضها بسبب التفرغ لطفلتها، ومن المفارقة أنها ظهرت في المسلسل بشخصية تعاني من تعنيف زوجها الحقيقي الفنان محمد أنور لها ضمن أحداث المسلسل حيث يشاركها بطولته.

وأكدت الفنانة السعودية في ذلك الحين أنها لم تكن تنوي المشاركة في المسلسل بعد أن وضعت طفلتها لكنها استسلمت لإلحاح زوجها وقررت النزول عند رغبته بالعمل معه في المسلسل خاصة عندما علمت أن شخصيتها في المسلسل تدور حول معاناة زوجة تتعرض للتعنيف والاضطهاد على يد زوجها.

وتزوجت الفنانة يامور من الفنان القطري محمد أنور في الأول من أكتوبر عام 2016 وذلك بعدما شاركا سويا في بطولة مسرحية طار الوزير التي عرضت في السادس من يوليو عام 2016، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ فهد الباكر وﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحيم الصديقي وبطولة عبدالعزيز جاسم وعبدالناصر درويش وسعد بخيت وماجدة سلطان.