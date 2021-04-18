هالة سرحان تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

أعلنت الإعلامية المصرية هالة سرحان، حصولها على تأشيرة الإقامة الذهبية لدولة الإمارات، والتي تعطى لأصحاب المواهب المتخصصة والباحثين والمبدعين.

ونشرت هالة سرحان فيديو عبر صفحتها بموقع ”إنستغرام“، تشكر فيه دولة الإمارات على منحها الإقامة الذهبية، مؤكدة أنها دولة جعلت من الإنسانية جنسية، وهي دولة المستقبل وقاهرة المستحيل.

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وقالت الإعلامية المصرية، إنها فوجئت فور وصولها لمدينة دبي، التي عاشت فيها لسنوات طويلة، بحصولها على التأشيرة الذهبية، معربة عن شكرها الشديد وعرفانها لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها.

وتقدمت هالة سرحان بالشكر والتقدير لكل من: اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ومنى المرّي المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقامت دولة الإمارات بإعطاء عدد كبير من الفنانين والمشاهير، مؤخرا، تأشيرة الإقامة الذهبية، ومنهم: ”نجوى كرم، راغب علامة، نيللي كريم، إيناس الدغيدي، بوسي شلبي، ناصيف زيتون، مروان خوري“.