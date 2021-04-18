بينهم محمد رمضان والسقا وأمير كرارة.. من تفوق في تجسيد دور "الصعايدة" بدراما رمضان؟

يبدو أن غياب الدراما الصعيدية عن موسم رمضان الماضي 2020، خلقت نوعا من الحماسة لدى المنتجين وبعض النجوم للظهور في دراما رمضان الجاري 2021، بهذه النوعية من الأعمال التي تستحضر بيئة الصعيد، جنوب مصر.

وظهر عدد من النجوم في ثوب ”الصعايدة“ للمرة الأولى، خلال مسيرتهم الفنية، فيما عاد بعض النجوم إلى أداء أدوار مستوحاة من بيئة الصعيد، بعد فترة انقطاع عن تجسيد مثل هذه الشخصيات.

ومن بين النجوم الذين يظهرون في موسم دراما رمضان 2021 بشخصيات صعيدية، محمد رمضان، ومحمد عادل إمام، وأحمد السقا، وأمير كرارة، والشباب أحمد مالك، وأحمد داش…

ووضع ”إرم نيوز“، بين أيدي النقاد أدوار هؤلاء النجوم؛ في محاولة لمعرفة من الذي تفوق على الآخر في تجسيد الشخصية الصعيدية.

دراما الصعيد ”حلبة صراع“

صنفت الناقدة المصرية ماجدة موريس، الدراما الصعيدية لهذا العام بالغريبة، وأنها لا تتواجد بالشكل المعروف عنها، مبدية اندهاشها من بدء مسلسل ”نسل الأغراب“، بوجود أخ يدخل شقيقه السجن ويأخذ زوجته وابنه.

وقالت ماجدة موريس في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إنه يوجد قدر كبير من الغرابة في شكل أحمد السقا، وأسلوب الأداء والأسنان الفضية التي يظهرها بشكل مستمر ويفتح فمه كأنه يريد أن يقول هذا هو الجديد.

وتابعت ”موريس“، أن أمير كرارة ظهر بشكل يحمل نوعا كبيرا من الغضب، معقبة أنها مندهشة من بداية العمل بشكل نادر على المجتمع الصعيدي الذي يحافظ على العادات والتقاليد بدرجة مقدسة.

ونوهت بأن الفكرة غريبة من المخرج محمد سامي، للتمهيد لمعارك وصراعات مستمرة، مستطردة أن أحمد مالك وأحمد داش رغم أنهما رقم 2 في اهتمام المخرج لكنهما من الشباب الذين لا بد أن يكون لهم دور مهم، وعقبت: ”أتوقع هذا في الحلقات المقبلة وسيدخلون حلبة الصراع“.

ووافقتها الرأي الناقدة ماجدة خير الله، حيث قالت إن صوت الصعيد في دراما هذا العام يكاد يكون خافتا، حيث ترى أن الجمهور يهتم بنوعيات أخرى هذا العام، موضحة أن شخصية محمد إمام في مسلسل النمر، بها قدر كبير من الصراع أيضا.

وأضافت لـ“إرم نيوز“، أنها لا تستطيع حتى اللحظة الإقرار بنجاح أحد وتفوقه على الآخر؛ كونهم جميعا متساوون في ذات التيمة وهي الصراع.

وعقبت بأن ظهور محمد رمضان، في شخصية موسى يعد الأبرز حتى الآن، إذ أضفى التصوير والإضاءة جوا محببا على العمل“.

واستطردت أن اسم ”موسى“ يفرض ثقلا تاريخيا على العمل ويخرجه من الإطار التقليدي المعروف عن مسلسلات الصعيد، متوقعة أن يخرج محمد رمضان من عباءة الصعيدي خلال الأحداث المقبلة.

أمير كرارة ومعاناة الاختيار

من جانبه، تحدث الفنان المصري أمير كرارة، عن تغيير جلده لأول مرة والظهور في ثوب الشخصية الصعيدية من خلال مسلسل ”نسل الأغراب“، فقد قال إنه عانى كثيرا من اتخاذ القرار بهذا التغيير، وأضاف أن محمد سامي كان سببا في ذلك بشكل كبير.

وتابع أمير كرارة في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن نجاح مسلسل ”الاختيار“، في جزئه الأول سبب له معاناة في الظهور هذا العام؛ بسبب البصمة التي تركها لدى الجمهور، معقبا بأنه جاء كفرد ثانٍ في العمل بعد أحمد السقا.

وتابع أمير كرارة، أنه ينتظر الحكم من الجمهور في نهاية العمل، مؤكدا أنه اجتهد في الشخصية وقام بدوره على أكمل وجه، معقبا بأن الشخصية تلقى تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.