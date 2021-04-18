الفاشينيستا بدور البراهيم تضع شروطها لخوض تجربة التمثيل

وضعت الفاشينيستا وخبيرة التجميل بدور البراهيم، شروطها لخوض تجربة التمثيل، موضحة أنها لن تبدأ سوى بالعمل مع نجوم الصف الأول وأن يكون دورها محوريا بالبطولة وليس دورا ثانويا.

وقالت بدور البراهيم، عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“: ”إذا بمثل همثل مع العمالقة الكبار في السعودية.. أبغى أمثل مسلسلات أو أفلام سعودية.. أنا مو حاطة الموضوع في راسي“.

وأضافت: ”لكن إذا فكرت في التمثيل هتكون أول أعمالي لازم تكون بطولة وأجري يكون عالي جدا حالي حال الكبار.. أنا بدور البراهيم“.

وصرحت بدور البراهيم أنها بالفعل وزنها زاد حوالي 5 كيلوغرامات، لكنها لا تعتبر ممتلئة القوام، موضحة أن طبيعة وجهها أنه يظهر ممتلئا أمام الكاميرا، لكنها في حقيقة الأمر قوامها رشيق.

يذكر أن بدور البراهيم أبدت مؤخرا امتعاضا من كثرة التساؤلات بشأن حجابها على الرغم من أنها تثير الكثير من الجدل في هذا الشأن، حيث تظهر في العديد من الأوقات وهي ترتدي غطاء رأس وفي أوقات أخرى تظهر بشعرها.