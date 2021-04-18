الفنانة زهرة الخرجي تروي ذكرياتها مع الراحل مشاري البلام (فيديو)

أكدت الفنانة الكويتية زهرة الخرجي أن المجتمع الكويتي أصبح منفتحا للغاية بشكل لا يصدق، وهذا الأمر غير صحي وأصبح يحتاج للعودة إلى المحافظة من جديد مثلما كان بالماضي محافظا وليس منغلقا.

وقالت زهرة الخرجي، في مقابلة تلفزيونية، إن أهم شيء العلم والأدب والاحترام، وإلا فقد يصبح هدف كل فرد أن يحصل على حريته بالكامل دون أي قيود، ويصبح كما يريد دون التفكير بالآخرين.

وشددت الخرجي على أنها تقدس خصوصياتها ولا تحب أن تطرح كل حياتها على السوشيال ميديا والناس يعرفون كل شيء عنها، لافتة إلى أنه لا داعي لظهور الفنان بشكل متكرر حتى في اللقاءات التلفزيونية ويكفي أن يتابعهم الجمهور في الأعمال الفنية.

وأضافت أنها تعودت أن يصورها الناس لا أن تفتح هاتفها وتصور نفسها 24 ساعة، موضحة أن حتى صديقاتها لا يفضلن أن يظهرن معها وتفضل أن تعيش بهدوء وتبتعد عن أي إزعاج أو خلافات وقيل وقال كما يثار على مواقع التواصل.

وروت ذكرياتها مع الفنان الراحل مشاري البلام الذي كان يقضي معهم آخر يومين بتصوير مسلسله الأخير قبل دخوله المستشفى ورحيله متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، موضحة أنه كان يصور معهم حتى قبل دخوله المستشفى بيوم لكنه عندما جاء للمرة الأخيرة بعد حصوله على اللقاح كان يبدو عليه التعب الشديد والإرهاق.

ولفتت الخرجي إلى أنه تجمعها معه العديد من الذكريات منذ بدايتهما الفنية معا، واشتركا ببرنامج ”الوادي“ معًا وكانا دائما يضحكان مع بعضهما وكانا مثل ”ناقر ونقير“ كما قالت.