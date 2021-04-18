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حمو بيكا يتحدث عن "السحر" (فيديو)
تاريخ النشر: 18 أبريل 2021 2:14 GMT
تاريخ التحديث: 18 أبريل 2021 2:30 GMT

حمو بيكا يتحدث عن "السحر" (فيديو)

كشف مطرب المهرجانات الشعبية المصري حمو بيكا تفاصيل معاناته مع السحر والأعمال، مبينا أنها تسببت في تعطيل حياته العملية من خلال إغلاق مكان كان قد افتتحه للعمل في

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المصدر: صلاح حسن- إرم نيوز

كشف مطرب المهرجانات الشعبية المصري حمو بيكا تفاصيل معاناته مع السحر والأعمال، مبينا أنها تسببت في تعطيل حياته العملية من خلال إغلاق مكان كان قد افتتحه للعمل في محافظة الإسكندرية

وقال حمو بيكا في مقابلة متلفزة: ”المكان اللي فتحته ده صرفت عليه دم قلبي كله وبعدين قفلته كان في حد قالي إن في شخص عمل فيه سحر ورش حاجة على عتبته“.

وعن مدى تصديقه لذلك أضاف حمو بيكا: ”أنا استمريت في المكان ده 4 شهور بس وقعدت شهرين أتحارب في المكان كانت بتسيطر عليا الخلافات والمشاكل وما فيش شغل“.

واستطرد حمو بيكا قائلا ”ربنا كرمني بعد ما قفلته وجيت للقاهرة وعملت بعدها بشكل جيد، بالرغم إني أنفقت فلوس كتيرة في المكان ده بس كنت بحس بضيق شديد لما كنت بروح للمكان ده وده مشفتوش قبل كده في حياتي“.

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