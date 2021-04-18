بعد سخرية واسعة.. عبدالعزيز الويس يرد عل فيديو رقصه بـ"ستار أكاديمي"

رد المغني والملحن عبد العزيز الويس، على الفيديو الذي تم تداوله له بشكل واسع مؤخرًا، والذي جاء من مشاركته ببرنامج ”ستار أكاديمي“ عام 2010، ويظهر فيه وهو يرقص وقتما كان يعاني من السمنة ولم يكن خسر وزنه الزائد بعد.

وقال عبد العزيز الويس خلال استضافته ببرنامج ”علي ونجم“ على فضائية التلفزيون الكويتي، إن الفيديو كان خلال إحدى الاحتفالات بستار أكاديمي، وكان يرقص مع زملائه بشكل طبيعي، لافتًا إلى أنه لم يتضايق من نشر الفيديو مجددًا وأنه على العكس قابل الأمر بالضحك لأنه رأى كيف استطاع أن ينقل نفسه نقلة مختلفة تمامًا على كل المستويات ومنها الشكل الخارجي.

وأضاف عبد العزيز الويس أن ما أحزنه هو بعض التعليقات الجارحة التي تم كتابتها من جانب البعض، والتي قد لا تتحملها أسرته ومحبيه وليس من حق أحد التجريح بهذا الشكل الفج بالآخرين، مشددًا أن هناك فرقا بين الضحك والدعابة والتجريح.

عبدالعزيز الويس يتكلم عن ڤيديو "ستار أكاديمي" اللي انتشر قبل فترة 🤭

–#علي_ونجم pic.twitter.com/ECnsj8U5nI — برنامج علي ونجم (@AliWNajim) April 17, 2021

وحول انتقاد البعض له بأنه يغني بصوت مستعار، أوضح المغني الكويتي أنه كان يفعل ذلك في بدايته الفنية لأنه يظن أن هذه هي طريقة الغناء الجيدة ولكنه اكتشف أن الأمر خطأ تمامًا.

وأكد أن الكثير من المقربين منه حذروه أن هذا الصوت غير جيد وبالفعل عندما غير طريقة غنائه وجدها أفضل بكثير، مشددًا أنه حتى لو نضج قليلًا عن الماضي ولكنه مازال يخطئ ويتعلم حتى يكون أفضل.