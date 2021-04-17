طارق العلي يكشف حقيقة خلافه مع نجله سلطان (فيديو)

كشف الفنان الكويتي طارق العلي حقيقة خلافه مع نجله سلطان، موضحا أن ما حدث بينهما لا يصل إلى درجة الخلاف أو القطيعة.

وقال في تصريحات تلفزيونية: ”الله لا يجيب زعل بينا.. بس اليوم أنا كل ما يهمني مصلحة أولادي.. عشان كده كنت بشد عليه عشان آبي مصلحته“.

وأضاف: ”أنا من زمان متعود أشد على سلطان حتى في المسرح.. وهو لم يخيب ظني.. والحمد لله هو تزوج وقاعد في بيته وحياته طيبة وهاذ اللي يهمني“.

وأردف يقول: ”إحنا أصلا ما زعلنا عشان نتصالح.. ما في عندنا زعل بين ابن وأبوه.. لما الأب يقسو والابن يخطئ الأب يعلمه.. أنا عمري ما أزعل من ولدي ده قطعة من قلبي وهو لا يجرؤ أن يزعل مني“.

ورد ”العلي“ على اتهامه بمنع الفنان الكويتي إبراهيم الصلال وجاسم النبهان من دخول المسرح الشعبي، قائلا: ”هذا الكلام غير صحيح.. هم أسماء كبيرة وعلى راسي.. وهم من المؤسسين للمسرح وده مكانهم.. عيب حدا يقول إني حطيت لهم أشياءهم في كراتين ومنعتهم من دخول المسرح“.

لكنه استدرك بالقول: ”بس في نقطة مهمة.. اللي وصل هالمعلومة كان لازم يوصلها صح.. إحنا كإدارة في أمور لو اتكلمنا عنها هنحرج ناس وايد.. عشان كده اخترنا الصمت وسكرنا الباب وخلاص“.

وسبق أن كشف الفنان الكويتي السبب وراء قيامه بطرد بعض من جمهور مسرحياته التي يشارك فيها، لا سيما أن الواقعة تكررت مرتين أو ثلاثا خلال مسرحيات مختلفة؛ بسبب سخريتهم من الفنانين بصوت عالٍ، لافتا إلى أنه لا يقبل بذلك ويطلب من الشخص الذي قال الجملة أو الكلمة المسيئة ترك المسرح وعدم استكمال المسرحية.

وقال طارق العلي، في مقابلة تلفزيونية، إنه يحب الرد على تعليقات الجمهور خلال العروض المسرحية على عكس العديد من النجوم، موضحا أن ”الرد على الجمهور يولد أحيانا مواقف مضحكة، وفي أحيان أخرى إذا قال أحد كلمة ليست جيدة يرد عليه ليستحيي الشخص ولا يتحدث مرة أخرى“.