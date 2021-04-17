مشاعل الشحي تكشف تطورات حالتها الصحية (فيديو)

كشفت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، تطورات حالتها الصحية، موضحة أنها تحسنت كثيرا وبدأت تمشي على أقدامها من جديد.

جاء ذلك بعد مرور أسابيع على خضوعها لعملية جراحية دقيقة في العمود الفقري.

ونشرت الشحي مقطع فيديو لها عبر تطبيق ”سناب شات“، معلقة: ”الحمد لله بديت أمشي.. حبيت أشارك لكم هذا الفيديو، أقول لكم أني الحمدلله بديت أمشي وأرجع لحياتي الطبيعية“.

وأضافت: ”بس أحيانا أحس بآلام قوية في ظهري ولليوم ما أقدر أركض لكن أقول الحمدلله وقدر الله وما شاء فعل وأشكر الله كل يوم على نعمة العافية“.

https://www.instagram.com/p/CNxoig_lrAH/?igshid=1l34dik5kk6o6

وسبق وأن روت الإعلامية الإماراتية، التفاصيل الكاملة بشأن حالتها الصحية، قبل أن تعلن عودتها لممارسة حياتها الطبيعية، وفقا لتعليمات الأطباء.

ووثقت الشحي، مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، قالت فيه، إن الطبيب المعالج لها نصحها بالعودة لحياتها الطبيعية، كون العامل النفسي مهما في التعافي.

وأضافت، أنها أحست بآلام في الصدر، كأنها تعاني من ذبحة صدرية وآلام في الظهر، ثم عدم الإحساس بقدمها تماما.

وذكرت أنها انتقلت إلى المستشفى في دبي، لإجراء فحوصات الدم التي كشفت عن وجود جلطة، مبينة أنه مع إجراء الأشعة، ثبت أنها لا تعاني من جلطة، ولكن هناك بوادر لها، مشيرة إلى أن الطبيب نصحها بأخذ الحيطة؛ كون عمرها صغيرا.

ونوهت الشحي، إلى أنها ظلت تتحمل الألم لمدة أسبوعين، تتناول خلالهما المسكنات فقط.

وأفادت بأن الآلام زادت فأعادت الأشعة على منطقة الظهر لاستيضاح الأمر، وتبين أنه نزيف في الدم، ومع التدخل السريع انتهى أمره.