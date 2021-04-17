ردة فعل مفاجئة لمجدي قفشة على مقلب "رامز عقله طار"

اعتدى محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، على الفنان المصري رامز جلال، بعدما اكتشف مقلبه في البرنامج الذي يقوم الأخير بتقديمه بعنوان ”رامز عقله طار“، عبر فضائية ”إم بي سي مصر“.

واكتشف قفشة المقلب بعدما خرج بشكل سريع من حوض السباحة الذي سقط فيه من الكابينة المُعَدّة خصيصا لرفع الضيوف لمكان عالٍ عن طريق رافعتين قويتين، بعدما تعطلت وسط حالة من الرعب.

وصرح محمد مجدي قفشة بأنه لا يجيد السباحة، حيث ظل يردد ”مبعرفش أعوم“ وعندما اكتشف المقلب اعتدى على رامز جلال بالضرب، لكن الأخير احتواه بالجملة التي يشتهر بها ”القاضية ممكن“، وذلك منذ هدفه في نهائي دوري أبطال أفريقيا في نادي الزمالك الغريم التقليدي.

وذكر رامز جلال جماهير الرياضة بوصف قفشة بأنه صاحب ”القاضية“، وأنه أثبت نفسه ولم يستجب للمغريات المادية كغيره، معقبا ”قفشة يضرب الكرة مثل الصاروخ، وسيطه وصل للمريخ، وحبه الكبير للنادي الأهلي“.

ولم يخلُ اللقاء من السخرية، حيث كانت نظارة قفشة وبنطاله الممزق وارتداؤه لجاكيت محل سخرية رامز؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة في السعودية وقت تصوير الحلقة.

وواصل رامز جلال سخريته: ”يا خبر أسود على النضارة والبنطلون متهربد.. كانوا بيسحلوك بيه ولا ايه؟“، وعندما سئل مجدي قفشة عن علاقته بالحيوانات رد رامز جلال ”قفشة سموه كدا علشان كان بيمسك الفراخ“.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.