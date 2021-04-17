عبدالله السدحان يعلق على تجاربه التمثيلية في المدرستين المصرية والكويتية

علق الفنان السعودي عبدالله السدحان، على تجاربه التمثيلية من خلال التعاون مع المدرستين المصرية والكويتية.

وعبر السدحان، عن سعادته بالعمل في المدرستين، من خلال تغريدة دونها عبر حسابه في موقع ”تويتر“، موضحا أنهما تتنوعان من ناحية النص والإخراج وفريق العمل.

وأشار عبدالله السدحان، إلى أن عمله في مسلسلي ”شليوي ناش“ و“الديك الأزرق“، كان لهما مردود إيجابي في إثراء أدواته كممثل، معبرا عن فخره ومتمنيا أن يكون قد وفق في أعماله.

وكتب عبدالله السدحان: ”‏‏حقيقة يجب أن تقال، تجربة المدرسة المصرية والمدرسة الكويتية وتنوع المدرستين من خلال النص والإخراج وفريقي العمل في: ‎#كسرة_ظهر #الديك الأزرق و‎#شليوي ناش كان لها مردود إيجابي في إثراء أدوات الممثل الفنان وأفتخر بها، وأسأل الله أن أكون وفقت“.

حقيقة يجب أن تقال تجربة المدرسة المصرية والمدرسة الكويتية و تنوع المدرستين من خلال النص والاخراج وفريقي العمل في : #كسرة_ظهر#الديك_الأزرق و #شليوي_ناش

كان لها مردود ايجابي في إثراء ادوات الممثل الفنان و افتخر بها ، أسأل الله أن اكون وفقت . pic.twitter.com/trvwZb6V5m — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) April 17, 2021

ومسلسل ”شليوي ناش“ من إخراج عيسى ذياب، ومن تأليف عبدالله السعد، ويقوم ببطولته الفنان السعودي عبدالله السدحان، وهو عمل كوميدي خفيف تقع أحداثه في قالب مختلف، ويشارك فيه أيضا: مرام البلوشي وعبدالإمام عبدالله ويعقوب عبدالله وعبدالمحسن القفاص.

أما مسلسل ”الديك الأزرق“، فهو مسلسل اجتماعي كوميدي، حيث يناقش عددا من القضايا الاجتماعية المختلفة، والظواهر الإنسانية الموجودة في البيئات المتنوعة، وتركز القضايا التي يناقشها العمل على المجتمع السعودي خاصة، والمجتمعات العربية عامة.