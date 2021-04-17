يوسف الخال يغادر المستشفى بعد تعافيه من كورونا.. وشقيقته ورد تعلق

أعلن الفنان اللبناني يوسف الخال، أنه تماثل للشفاء إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد خروجه من المستشفى.

وقال الفنان اللبناني عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، إنه لم يكن يريد إخبار أحد بهذا الشيء، ولكنه تراجع عن رأيه لكي يشكر فريق العمل من الأطباء الذين كان لهم اليد في تعافيه.

وأضاف: ”دخلت إلى المستشفى في 10 من هذا الشهر وخرجت اليوم.. لم أكن أريد أن أقول لأحد لكنني فعلت الآن فقط لكي أذكر وأشكر من كان وراء شفائي“.

من جانبها علقت شقيقته الفنانة ورد الخال على إخفائه لخبر دخوله المستشفى، قائلة: ”مسامحة.. مع إنو كنا حاسين إنك مش منيح وقلبنا كان عم يغلي.. الحمد لله عسلامتك، وما بقا تعيدها… لا الإصابة ولا فوتة المستشفى“.

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وأصيبت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، وزوجها الفنان يوسف الخال منذ حوالي أسبوع بفيروس كورونا المستجد.

وأعادت نيكول نشر تغريدة عبر صفحتها الرسمية على ”تويتر“، تؤكد إصابتها وزوجها يوسف الخال بفيروس كورونا.

وعلّقت عليها: ”الحمد لله على كل شيء“.

كما نشر الفنان يوسف الخال، تدوينة عبر صفحته على ”تويتر“ نشر خلالها رمزًا تعبيريًا للكورونا، وآخر لعين للإشارة إلى أنه وزوجته تعرَّضا للحسد، وعلق، قائلًا: “صيبة.. وحوش“.