تشييع جثمان والدة الفنان المصري أحمد خالد صالح (صور)

فجع الفنان المصري أحمد صالح، بوفاة والدته الطبيبة هالة زين، أرملة الفنان المصري الراحل خالد صالح.

وجاءت وفاة والدة أحمد خالد صالح؛ بسبب معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا، حيث كانت قد أصيبت به قبل نحو 3 أسابيع.

وأعلن أحمد خالد صالح، وفاة والدته من خلال منشور عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، كتب فيه: ”رحلت عني من كنت أكرم من أجلها.. ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب“.

وشيعت أسرة الفنان أحمد خالد صالح جثمان والدته إلى مثواه الأخير عقب صلاة الجنازة، بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.

https://www.instagram.com/p/CNwRCgUhypH/?igshid=1b9vfiqk5ms7a

وكانت قد انتقلت الإصابة بكورونا إلى والدة أحمد خالد صالح، بعد إصابة الأخير وزوجته الفنانة المصرية هنادي مهنا بالفيروس.