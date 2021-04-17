الفنانة ليلى عبدالله ترفض المساواة بين الرجل والمرأة

أعلنت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله، أنها لا تؤيد المساواة بين الرجل والمرأة.

وقالت الفنانة اللبنانية في مقابلة تلفزيونية: ”ما اتحمل البنت اللي ما تشيل مسؤولية بيت، وما تعرف تطبخ“.

وأضافت أنها مع تمكين المرأة، وأن ”البنت هي اللي لما تحطها بأي مكان يصير نظيف ومرتب“.

وتابعت: ”إدارة المرأة لمنزلها قيامها بالطبخ وغسل الملابس واجب عليها وجزء من أنوثتها“.

فيديو / الفنانة ليلى عبدالله: «آنا مو مع نكون وايد متساوين مع الرجل». pic.twitter.com/t59Eg1xT0m — المجلس (@Almajlliss) April 17, 2021

وعلق مغردون على تصريحات الفنانة اللبنانية التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وقالت مغردة: ”المساواة تظلم المرأة؛ لأن قوانين الوضع والإجازات والتقاعد كلها من صالح المرأة“.

فيما قالت أخرى: ”المرأة مرأة والرجل رجل، أتمنى تفرقوا لأن دين الإسلام أعطى المرأة كُل حقوقها، الخلع، التعليم، الميراث، عطاها كامل حقوقها، حلو المرأة تكون بجمالها وبعفويتها، والرجل بشخصيته وصلابته، لا تقعدون تخلطون الملح بالسكر؛ لأن طعمه ما راح يصير حلو“.

وقال مغرد: ”الي يطالبون بالتساوي مع الرجل هم نفسهم الي ما يرضون يشاركون بمصروف البيت مع الزوج، وهم نفسهم الي يبون الشباب يقدمونهم بالطابور ”تناقض“.

وقالت مغردة أخرى: ”كلامها في منه صح، بس سؤال هي تقعد وتنظف ولا كانت بزمانها تنظف ولا كذب إعلامي من هالمشهورات وجه غير مستمتع“.