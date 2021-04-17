دفاعا عن والدتها المصرية.. الإعلامية الكويتية مي العيدان تنتقد مسلسل "بوطار"

وجهت الناقدة والإعلامية الكويتية مي العيدان سهام انتقادها إلى المسلسل الكويتي ”بوطار“، وخصت بالذكر الخليط بين اللهجات الكويتية والمصرية.

ورأت العيدان أن بطلة المسلسل وهي الممثلة المصرية المقيمة في الكويت، عبير الجندي، والتي تحسب على الفن في دول الخليج، لم تفلح في إتقان اللهجة المصرية – الكويتية.

وتمسكت العيدان عبر حسابها على ”إنستغرام“ برأيها مستشهدة بأن والدتها مصرية ومتزوجة من والدها الكويتي، ولا تتحدث بهذه الطريقة التي تراها في المسلسل، وتساءلت باستغراب عن تعمد صناع الدراما الاستهزاء بالمصرية التي تتزوج بالكويتي من أجل انتزاع الضحك من الجمهور على لهجتها التي توصف بـ“المكسرة“.

وأشارت العيدان إلى أن والدتها تزوجت من والدها منذ أكثر من 30 عامًا ولا تتحدث في الحقيقة بالطريقة التي تظهر بها عبير الجندي في المسلسل، مستنكرة الاستخفاف بعقول المشاهدين، وتضيف: ”ليش استخفاف العقول واستخدام تيمة قديمة شرب عليها الدهر وعفا اشكثر في ناس بالخليج متزوجين مصريات شاهدين ما حد يتكلم بالطريقة وأصلا شنو اللي يضحك بطريقة كلامها أصلا عبير الجندي بكبرها تتكلم كويتي عادي معانا فعيب الاستهزاء بالعقول والاستهزاء بشريحة موجودة بالكويت والخليج“.

واختتمت العيدان: ”أقسم بالله طريقتها نرفزتني ولأنها غير حقيقية وإذا الكوميديا تحتاج مرات مبالغة لكن ما توصل لتجريح والاستهزاء لناس كرامات“.

وتشارك عبير الجندي في بطولة مسلسل ”بوطار“ إلى جانب نخبة من النجوم، منهم: داود حسين، إبراهيم الحربي، محمد العجيمي، أحمد العونان، محمد الحملي، عبدالله الخضر، هبة العبسي، محمد الصراف، محمد الفيلكاوي، عبدالرحمن الحميدي، جاسم البلوشي، يوسف المطر، وآخرون، والمسلسل من تأليف الكاتب بندر السعيد وإخراج ثامر العسلاوي، وإنتاج شركة ”إندبندنس“.

وتدور أحداث المسلسل حول فرقتين موسيقيتين شعبيتين يقود إحداهما داوود حسين، وتسمى ”بوطار الأصلي“، وفرقة أخرى تحمل اسم ”بوطار“ ويقودها الفنان إبراهيم الحربي، ومدير أعمال الفرقتين هو الفنان أحمد العونان الذي يتسبب لهما بالعديد من المشاكل في إطار من الكوميديا الاجتماعية.