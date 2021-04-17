والدة حلا الترك: تنفيد الحكم بسجني الأحد المقبل (فيديو)

قالت منى سابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، عبر حسابها الرسمي على موقع ”سناب شات“، إن تنفيذ حكم بالسجن في حقها سيبدأ يوم الأحد المقبل.

وكانت محكمة بحرينية قد قضت بحبس السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، سنة مع النفاذ، وذلك في قضية بينها وبين ابنتها الفنانة حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني، أي نحو 531 ألف دولار أمريكي.

ووجهت منى سابر رسالة اعتذار لمتابعيها على السوشيال ميديا، بسبب قلة ظهورها خلال الفترة الأخيرة، قائلة: ”اعذروني أنا بعرف إني مقصرة معكم.. بس والله ما بدي أحكي عن النفسية.. بس بحس إني مالي خلق“.

وردت على سؤال إحدى متابعاتها بشأن اكتمال المبلغ الذي من المفترض أن تدفعه لابنتها، بالقول: ”الكل يسألني هذا السؤال.. للأسف ما اكتمل.. الأحد التنفيذ“.

وكانت منى السابر قد أعلنت في مقطع فيديو بحسابها على إنستغرام، أن الحكم الصادر بحقها في قضيتها مع ابنتها كان نهائيا ولا بد من تنفيذه بالحبس أو بدفع المبلغ المطلوب.