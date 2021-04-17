ليلى عبدالله تبكي على الهواء وتكشف كيف تم استغلالها ماديا (فيديو)

بكت الفنانة اللبنانية المقيمة بالكويت ليلى عبد الله على الهواء خلال استضافتها ببرنامج ”علي ونجم“ على فضائية التلفزيون الكويتي، بعدما سألها المذيع علي نجم عن بدايتها الفنية، وأنها كانت مجرد ”كومبارس“ في بداية ظهورها.

وقالت ليلى عبد الله إن دموعها سببها السعادة وليس الحزن لأن التمثيل بالنسبة لها كان حلما منذ الطفولة، وإحساسها أنها بدأت تحقيق حلمها الفني يجعلها فخورة وممتنة ولكنه يربكها بالوقت ذاته.

ليلى عبدالله تتأثر من سؤال عن بداياتها 💔

–#علي_ونجم pic.twitter.com/MDlZ33jFim — برنامج علي ونجم (@AliWNajim) April 16, 2021

وكشفت ليلى عبد الله أنها تم استغلالها ماديًا بعدما دخلت مشروعا تجاريا مع شخص عزيز عليها، وكان من المفروض أن يتم الانتهاء من أوراق معينة حتى يكون المشروع جاهز وقانوني ولكنه لم يقم بذلك وتسبب في خسارتها ماديًا، وخسرته هو شخصيًا بعد ذلك.

وأضافت الفنانة اللبنانية أنها وثقت بهذا الشخص للغاية وكل أعذاره حول فشل المشروع كانت تافهة ولا تصدق، لافتة إلى أنها كانت ضحية واذا فكرت باستثمار أموالها ستقوم بذلك بنفسها دون الاعتماد على أحد.

ليلى عبدالله تتكلم عن مشاريعها الخاصة 👩🏻‍💼

–#علي_ونجم pic.twitter.com/hhzLD3LHeo — برنامج علي ونجم (@AliWNajim) April 16, 2021

وأكدت ليلى عبد الله أنها ترفض المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة لأنها تحب أن تظل الانثى أنثى، وترفض ألا تستطيع المرأة إدارة منزلها وتقوم بالطبخ وغسل الملابس لأن ذلك واجب عليها وجزء من أنوثتها.