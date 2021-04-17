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ليلى عبدالله تبكي على الهواء وتكشف كيف تم استغلالها ماديا (فيديو)
تاريخ النشر: 17 أبريل 2021 1:36 GMT
تاريخ التحديث: 17 أبريل 2021 2:10 GMT

ليلى عبدالله تبكي على الهواء وتكشف كيف تم استغلالها ماديا (فيديو)

بكت الفنانة اللبنانية المقيمة بالكويت ليلى عبد الله على الهواء خلال استضافتها ببرنامج "علي ونجم" على فضائية التلفزيون الكويتي، بعدما سألها المذيع علي نجم عن

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المصدر: رشا حمدي- إرم نيوز

بكت الفنانة اللبنانية المقيمة بالكويت ليلى عبد الله على الهواء خلال استضافتها ببرنامج ”علي ونجم“ على فضائية التلفزيون الكويتي، بعدما سألها المذيع علي نجم عن بدايتها الفنية، وأنها كانت مجرد ”كومبارس“ في بداية ظهورها.

وقالت ليلى عبد الله إن دموعها سببها السعادة وليس الحزن لأن التمثيل بالنسبة لها كان حلما منذ الطفولة، وإحساسها أنها بدأت تحقيق حلمها الفني يجعلها فخورة وممتنة ولكنه يربكها بالوقت ذاته.

وكشفت ليلى عبد الله أنها تم استغلالها ماديًا بعدما دخلت مشروعا تجاريا مع شخص عزيز عليها، وكان من المفروض أن يتم الانتهاء من أوراق معينة حتى يكون المشروع جاهز وقانوني ولكنه لم يقم بذلك وتسبب في خسارتها ماديًا، وخسرته هو شخصيًا بعد ذلك.

وأضافت الفنانة اللبنانية أنها وثقت بهذا الشخص للغاية وكل أعذاره حول فشل المشروع كانت تافهة ولا تصدق، لافتة إلى أنها كانت ضحية واذا فكرت باستثمار أموالها ستقوم بذلك بنفسها دون الاعتماد على أحد.

وأكدت ليلى عبد الله أنها ترفض المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة لأنها تحب أن تظل الانثى أنثى، وترفض ألا تستطيع المرأة إدارة منزلها وتقوم بالطبخ وغسل الملابس لأن ذلك واجب عليها وجزء من أنوثتها.

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