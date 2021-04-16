ما حقيقة اعتزال الفنانة الكويتية شيماء سليمان؟

كشفت الفنانة الكويتية شيماء سليمان عن حقيقة اعتزالها الفن، موضحة أن التمثيل أصبح يمثل ضغطا كبيرا عليها مع الدراسة خاصة وأنها في السنة الدراسية الجامعية الأخيرة، لذلك قررت اعتزال الأعمال الدرامية.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية، أن تصوير أي عمل درامي يحتاج إلى ما لا يقل عن شهرين ونصف وهو ما تعارض مع ظروفها الأسرية والدراسية، ولكنها أكدت أنها لن تعتزل المسرح أو السينما.

وحول اعتذارها عن المشاركة في مسلسل ”مارغريت“ مع الفنانة حياة الفهد، أوضحت أن تصوير هذا العمل تم خارج الكويت، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تبتعد عن أولادها طوال هذه الفترة، بالإضافة إلى ظروف كورونا.

وفيما يتعلق باعتزال شقيقتها الفنانة سعاد سليمان الشهيرة بـ“سعودة“ بعد ارتدائها الحجاب، أكدت أن شقيقتها لن تعتزل التمثيل ولكن حجابها سيفرض عليها أدوارًا محددة تتناسب معه.

ونفت الأخبار التي تم تداولها بشأن انفصالها عن زوجها، مؤكدة أن علاقتهما جيدة ولم تحدث بينهما أي مشاكل، وأن ما نشر حول هذا الموضوع مجرد شائعات.

يذكر أن شيماء سليمان هي مغنية وممثلة كويتية، وهي ابنة الممثلة مي البلوشي وشقيقة الممثلة سعاد، وخالاتها مرام وهند البلوشي، متزوجة من المغني جاسم محمد.