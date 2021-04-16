صورة بوستر "الطاووس" أمام الكعبة تضع سهر الصايغ في مرمى الانتقاد

فاجأت الفنانة المصرية سهر الصايغ، جمهورها بنشر صورة أرسلها لها أحد متابعيها من أمام الكعبة، ظهر فيها بوستر مسلسلها الجديد ”الطاووس“، الذي تشارك به في السباق الرمضاني.

وعلقت ”الصايغ“ على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على موقع الصور الشهير ”انستغرام“ تقول: ”الحمد لله رب العالمين، ده حد معرفوش خالص بيدعيلي وبيدعي للمسلسل، أشكر حضرتك جدًا“.

لكن، انهالت التعليقات التي اعترض الكثير منها على نشرها الصورة، حيث أوضح عدد من جمهورها أن الصورة لا يجب الإشارة لها في هذا المكان المقدس.

وقال أحد المتابعين: ”ايه الهبل ده كلام ياجماعه وصلت لكده هو ده من الدين“، وعلقت أخرى: ”بعيداً عن اي حاجه بس مينفعش گدا ف الگعبه“.

وواصل الجمهور التعليق على منشورها، حيث قال أحدهم: ”بس فى الحرم صعب بصراحه مش وقته خالص“ وقال اخر: ”استغفر الله العظيم في الحرم إتقوا الله“.

ووجه أحد المتابعين سؤال لسهر قائلاً ”انتى شايفه ان دا المكان المناسب للمسلسلات فالحرم“، وأعربت متابعه عن رد فعل صاحب الصور الذى أرسلها لسهر قائلة: ”هو رايح يتعبد والا رايح يدعي للمسلسل ايه الاستفزاز دا“.

ويضم مسلسل ”الطاووس“ العديد من الفنانين أبرزهم جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.