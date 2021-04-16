نسرين أمين: جواز "الويك إند" صحي ومفيد(فيديو)

أعلنت الفنانة المصرية نسرين أمين عن رأيها في الزواج، كاشفة عن نظرتها المختلفة له.

وقالت نسرين أمين في تصريحات تلفزيونية ”منذ طفولتي وأفكر في مسألة الزواج بشكل مختلف ومنظور آخر، أحب أن أعيش فترة الزواج بمتعة، في عطلة نهاية الأسبوع فقط، هذا النوع من الزواج لذيذ وصحي ومفيد“.

وأضافت أن ”الزواج في الويك إند صحي ومفيد، وليس شرطًا وجود رجل يوميا في حياتي، لأني أرفض هذا النوع من الزواج جملة وتفصيلا“؛ متابعة ساخرة :“معظم البنات تحب الزواج من طيار، لأنه متفرغ في الإجازات فقط“.

و كانت نسرين أمين، انتقدت قيام صناع عدد من المسلسلات بحملات دعاية وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و كتبت نسرين أمين عبر حسابها على تويتر “ كفاية تريندات مدفوعة وحسابات مزيفة ولجان إلكترونية بقى“.

وواصلت : ”بجد مش هاينفع تضحكوا على الجمهور أكتر من كده.. مش بيحبوكم…بجد كفاية بتكذبوا على مين؟“، وأستخدمت هاشتاجات للتأكيد على كلامها وهي ”كفاية واسطة“ و“احترموا ذكاء الجمهور“.

كفاية تريندات مدفوعة و حسابات مزيفة و لجان إلكترونية بقى….بجد مش هاينفع تضحكو على الجمهور اكتر من كده ….مش بيحبوكم…بجد كفاية بتكذبو على مين؟ #مسلسلات_رمضان #كفاية_واسطة #احترموا_ذكاء_الجمهور — Nesreen Amin (@NesreenAmin) April 14, 2021

و كان ظهور نسرين أمين الرمضاني الأخير في مسلسل ”لما كنا صغيرين“ مع ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة، وتم عرضه العام الماضي.