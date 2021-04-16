"زينة" تنهار باكية بعد "وفاة مفبركة" لمصطفى قمر في "5 نجوم" (فيديو)

انهارت الفنانة المصرية زينة، بعدما شاهدت زميلها المطرب مصطفى قمر تشتعل فيه النيران وتوهمت بوفاته، في البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“ المعروض عبر شاشة ”MBC“.

البداية كانت في مؤتمر صحفي مزيف للإعلان عن شركة سيارات للإيقاع بزينة.

والمقلب عبارة عن سباق بين سيارة زينة، بصحبة الفنان محمد الشرنوبي، بينما كان منافسه في السيارة المقابلة النجم مصطفى قمر، وبدت زينة في البداية غير متحمسة للسباق وكانت تصرخ قائلة ”هرجع“.

وأثناء السباق، نزل مصطفى قمر وركب ”دوبلير“ مكانه، وبعد لحظات وقعت السيارة في حادث تصادم عنيف واشتعلت النيران فيها، وظنت زينة أن النيران اشتعلت في زميلها.

قلبها خفيف خالص.. رعب زينة من قيادة محمد الشرنوبي#MBCMASR #رمضان_يجمعنا#خمس_نجوم

ممكن تتابع كل الحلقات من خلال شاهدhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/dW5875rSEC — MBC مصر (@mbcmasr) April 16, 2021

وظهر ”قمر“ وهو مصاب في رأسه وتشتعل فيه النيران، وجاءت سيارة الإسعاف وأخذته وهو ملقى على الأرض والدماء تسيل منه، وأوهمها المشاركون في البرنامج بأنه توفي.

وظلت زينة تصرخ وانهارت بقولها ”قوم يا مصطفى“، وهاجمها الشرنوبي بقوله ”إنتي السبب يا زينة“، لترد عليه: ”أنا قولتله سوق بالراحة“، وحين هددها “ هتتحبسي يا زينة“ ردت عليه: ”في ستين داهيه أنا مش هامنني الحبس“.

تقتل القتيل وتمشي في جنازته.. زينة هتجنن وتمشي من مكان الحادثة#MBCMASR #رمضان_يجمعنا#خمس_نجوم

ممكن تتابع كل الحلقات من خلال شاهدhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/SpGuANuoyD — MBC مصر (@mbcmasr) April 16, 2021

وفي النهاية ظهر ”قمر“ وهو يغني، فاطمأنت وأدركت أنها سقطت في المقلب، ولكنها ظلت تبكي وهي منهارة من المقلب مرددة ”أعصابي باظت“.

تقتل القتيل وتمشي في جنازته.. زينة هتجنن وتمشي من مكان الحادثة#MBCMASR #رمضان_يجمعنا#خمس_نجوم

ممكن تتابع كل الحلقات من خلال شاهدhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/SpGuANuoyD — MBC مصر (@mbcmasr) April 16, 2021

ويجمع ”خمس نجوم“، لأول مرة معا، النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المُثيرة والمُفاجآت غير المتوقعة.