مي حلمي تروي كواليس تعنيفها من طليقها ومحاولتها الانتحار بسبب خيانته (فيديو)

روت الإعلامية المصرية مي حلمي طليقة الفنان المصري محمد رشاد نجم برنامج المواهب الغنائي ”آراب أيدول“ كواليس تعرضها للتعنيف على يديه عندما كانت زوجته، موضحة أنه كان دائم التعدي عليها بالضرب.

وقالت مي حلمي خلال مقابلة متلفزة عبر برنامج ”شيخ الحارة“، الذي تقدمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي إن محمد رشاد كان يضربها كثيرًا، حتى أنه أصابها ذات مرة في عينها، وذهبت للعمل وآثار الضرب واضحة تحت عينها.

وتابعت مي حلمي:“كذبت على الماكيير في العمل، وقلت إنني ارتطمت بالباب تقريبًا، وتم إخفاء الآثار بالكثير من المكياج، بس تصالحنا في نفس اليوم، وكانت ليلة رأس السنة“.

وعقبت مي حلمي بأنها كانت مثالًا للسيدة البائسة في الحب، وأنها بالتأكيد حاولت الدفاع عن نفسها ذات مرة بـطفاية كانت على الطاولة وألقاها عليها، ووقتها كانت آخر مرة يضربها فيها.

ودخلت مي حلمي في نوبة بكاء، ولم تتمالك دموعها عند الحديث عن تفاصيل اكتشافها لخيانة طليقها محمد رشاد، حيث قالت إنها ذات مرة رأت رسالة على هاتفه وقرأت ما فيها، غير أنها رفضت خلال المقابلة الكشف عن الكلام المكتوب الذي قرأته.

وتابعت مي حلمي باكية:“كلام ما يتقاليش لحبيبة أو زوجة، كان نفسي البني آدم زي ما يحب يتحب“.

وبررت مي حلمي بكاءها بأنه ليس على شخص، ولكن لأنها حزينة كونها أعطت الحب بلا حدود ولم تجد مقابلًا إلا الفضائح.

واستطردت مي حلمي قائلة:“أهلي سيرتهم دائمًا على كل لسان، والناس تتّهمُك أنك امرأة شريرة، مع أنه كل مرة بتتسابي وبتقعي في نفس الغلط“، مشددة على أنها تكتفي هذه الفترة بنجاحها على مستوى العمل ولا تفكر في الارتباط حاليًا.

ورفضت مي حلمي الكشف عن سبب تعرضها للإجهاض، فقالت إنها لم تجهض نفسها، وأنها كانت حاملًا في ”توأم“، لكن الله لم يكتبه لها، مستطردة:“للأسف اتحرمت بعد ذلك أن أصبح أمًا“.

وأضافت مي حلمي أنها أخطأت في البداية عندما وافقت على العودة لمحمد رشاد بعد ما قام بإلغاء حفل زفافهما الأول، مردفة أن المجتمع دائمًا يضغط على المرأة.

وكشفت مي حلمي أنها حاولت الانتحار بعد مشاكل مع طليقها محمد رشاد، مبينة أنها فكرت وحاولت الانتحار بسبب الخيانة التي أوجعتها حتى أنها كتبت رسالة طويلة إلى عائلتها، ووجهت اعتذارها لوالدتها على ما فعلته.

وأكملت مي حلمي أنها عرفت معلومة ما عن محمد رشاد الذي حاول الاتصال بها بعدما أرسلت له رسالة لكنها لم تجبه، فطلب من رجال الأمن الصعود للمنزل حتى يطمئنوا عليها لكنها لم تفتح الباب لهم، فتم الاتصال بشقيقها وأخبر أنها تقول إنها ستنتحر.

وأكدت ”مي“ أنها كانت في هذه المرحلة تشعر بالضعف، مردفة:“الخيانة أوجعتني، عديت حاجات كتير أوي، وندمت على إللي عملته، وكنت وصلت إلى مرحلة صعبة من الاكتئاب، كانت حياتي لشخص واحد، وكنت أحاول أن أخليه ينجح“.