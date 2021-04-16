أعاد "تحت السيطرة" للأذهان.. ماجد الكدواني يُحدث ضجة بمشهد تمثيلي في "ولاد ناس" (فيديو)

أعاد الفنان المصري ماجد الكدواني، لأذهان الجمهور مشهده التمثيلي المؤثر الذي جسده في مسلسل ”تحت السيطرة“ قبل 6 سنوات عند عرضه في دراما رمضان 2015، حيث خطف الأنظار مجددًا وهو يبكي في مشهد تمثيلي بالحلقة الثالثة من مسلسل ”ولاد ناس“، الذي يعرض في دراما رمضان الجاري.

وأتقن ماجد الكدواني الذي يظهر في العمل كضيف شرف شخصية الأب، الذي فقد طفله في حادث ”أتوبيس“ مدرسة أطفال، ليصبح حديث الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

وتسبب مشهد ”الكدواني“، بضجة واسعة وسط إشادة المتابعين بموهبته كونه أصبح محترفًا بلفت الأنظار بأي عمل يشارك فيه حتى ولو كان بمشهد واحد، معبرين عن سعادتهم بأدائه وإتقانه للشخصية.

وظهر ماجد الكدواني، في دور أب عاد مسرعًا من سفره بعد وقوع حادث سير لابنه عند ذهابه للمدرسة، وما أن يصل إلى المستشفى وينتظر تطمينًا من الطبيب على صحة ابنه، حتى يخبره أنه تُوفي.

وحظي ماجد الكدواني، بإعجاب الجمهور بعد أن تحولت ملامح وجهه من صدمة إلى بكاء، فضلًا عن تغيير نبرة صوته من شخص يريد الاطمئنان على ابنه خلال حديثه مع الطبيب إلى شخص يطلبه رؤية ابنه لآخر مرة في مشهد مؤثر.

وغرد حساب باسم نونا:“ماجد الكدواني يظهر كضيف شرف فيعلّم على ناس كثيرين عاملين مسلسلات من الجلدة للجلدة“.

ماجد الكدواني يظهر كضيف شرف فـ يعلم على ناس كتير عاملين مسلسلات من الجلده للجلده 👏👏 pic.twitter.com/vnGBs0yr5V — Nemo (@nonasisco) April 16, 2021

وكتبت ميار، تقول:“صدفة فتحت التلفزيون على مسلسل ولاد ناس، وعايزة بس أقول إنني هفضل أعيط 3 أيام على مشهد موت ابن ماجد الكدواني“.

بالصدفه فتحت التليفزيون علي مسلسل ولاد ناس و عايزه بس أقول إني هفضل أعيط ٣ أيام علي مشهد موت إبن ماجد الكدواني — 𝓜𝓮𝔂𝓪𝓻 (@meyarwithanE) April 16, 2021

وعقّب مغرد آخر، قائلًا:“ماجد الكدواني في كل عمل يشارك فيه كضيف شرف يعمل عظمة ويمشي، #ولاد_ناس“.

ماجد الكدواني في كل عمل يشارك فيه كضيف شرف يعمل عظمة ويمشي #ولاد_ناس pic.twitter.com/a4nJCCraAH — Anobis (@Anobis06610509) April 16, 2021

وغرد آخر، قائلًا:“ماجد الكدواني، وأحمد وفيق، عاملين حاجة فوق العظمة“، فرد عليه آخر:“ماجد الكدواني ممثل عالمي حرفيًا“.

ماجد الكدواني ممثل عالمي حرفياً — Amr (@AmrHafez94) April 16, 2021

وأضافت مغردة تُدعى دينا العتال، قائلة:“ماجد الكدواني جامد، وقادر يخليك تعيط من نبرة صوته وإحساسه بس من غير افتعال ولا أڤورة“.

ماجد الكدواني جامد وقادر يخليك تعيط م تون صوته وإحساسه بس م غير افتعال ولا اڤورة — Dina Elatal (@DinaElatal) April 16, 2021

وكان ماجد الكدواني، قد ظهر في مشهد تمثيلي عندما حل ضيف شرف في مسلسل ”تحت السيطرة“ قبل 6 سنوات، وهو يحكي قصة تعافيه من الإدمان، ووقتها حظي العمل بإعجاب الكثيرين.

يذكر أن مسلسل ”ولاد ناس“ تقوم ببطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي، وآخرون، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.