قصي خولي يصدم جمهوره بعد إخراج شفرة من فمه في لقاء تلفزيوني (فيديو)

صدم الفنان السوري قصي خولي جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بإخراج شفرة حقيقية من فمه كان يخفيها أسفل لسانه بطريقة احترافية.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لقصي خولي وهو في لقاء متلفز، حيث كان يتحدث عن الشخصية التي يلعبها حاليا في مسلسل 2020، خاصة مشهد الشفرة التي كان يهدد بها عدوه بالمسلسل ليتفاجأ الجمهور بإخراجه شفرة خلال اللقاء.

https://www.instagram.com/reel/CNu9NZQBNtF/?igshid=1i54rvwbi7vvk

وقال قصي إن الموضوع سهل للغاية، وقد تمرن على وضع الشفرة بفمه بطريقة دقيقة حتى لا تؤذيه، مؤكدا أنها ”شفرة حلاقة وحقيقية، ليقوم بقطع كوب من الورق بها للتأكيد على دقتها“.

ومسلسل ”2020“ من بطولة خولي، نادين نجيم، رامي عياش، رولا بقسماتي، رندة كعدي، وماريتا الحلاني، وهو من إخراج فيليب أسمر وكتابة نادين جابر وبلال شحادات.