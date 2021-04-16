إصابة الفنان المصري وليد سعد وابنته بكورونا.. ونجوم الفن يتفاعلون

أعلن الفنان المصري وليد سعد إصابته هو وابنته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خضوعهما لمسحة طبية عقب ظهور بعض الأعراض عليهما، مؤكدا أنهما سيدخلان عزلا منزليا خلال الفترة القادمة.

ونشر وليد سعد عبر صفحته الشخصية على ”تويتر“ :“‏دعواتكم أنا وبنتي لؤلؤة عندنا كورونا الحمدلله على كل حال“.

وتفاعل معه عدد كبير من الفنانين، فقالت الفنانة أنغام :“‏‎ألف سلامة عليك وعلى بنتك ربنا يشفيكم ويعافيكم شدة وتزول بإذن الله يا وليد“. وأضاف المخرج عمرو عرفة :“‏‎ألف سلامة عليكوا يا وليد.. إن شاء الله تعدي على خير وتُبدع أنت ولؤلؤه“. وأشار الفنان عزيز الشافعي عبر صفحته الشخصية بتويتر :“‏‎سلامتكم ألف سلامة.. إن شاء الله تعدي سهلة“.

دعواتكم انا وبنتي لؤلؤة عندنا كورونا الحمدلله علي كل حال 🙏🙌 — Walid Saad (@walidsaadgomaa) April 16, 2021

يذكر أن وليد سعد أحد أشهر الملحنين في مصر والوطن العربي، بدأ مشواره مع الاحتراف عام 1994 بأول أغنية من ألحانه والتي أثارت ضجة في ذلك الوقت وهي ”أول حبيب“ للمطرب إبراهيم عبد القادر، ثم أغنية ”أوعدك“ للمطرب أحمد جوهر، أعقبها بأغنية ”يا راميني في الغرام“ لـ“هشام عباس“.

بعدها توالت أعماله الناجحة مع جميع نجوم مصر والوطن العربي، لتصل حتى الآن إلى ما يزيد على 2700 أغنية.

استطاع وليد سعد أن يقف في مصاف كبار الملحنين بالوطن العربي، ويقدم مئات من الألحان الناجحة حتى أنه لقب بـ“سلطان الألحان“ و ”بليغ حمدي الجيل الجديد“.

حصد الكثير من الجوائز في العديد من الاستفتاءات، ونال التكريم من عدة مؤسسات فنية وإعلامية في مصر والوطن العربي.