منوعات

محمد هنيدي يعلن ظهوره في لعبة "ببجي" لأول مرة‎
تاريخ النشر: 16 أبريل 2021 18:53 GMT
تاريخ التحديث: 16 أبريل 2021 20:00 GMT

محمد هنيدي يعلن ظهوره في لعبة "ببجي" لأول مرة‎

فاجأ الفنان المصري محمد هنيدي الجمهور بإعلانه الظهور في لعبة "ببجي" لأول مرة، على أن تبدأ تلك المشاركة في عيد الفطر المقبل. ونشر محمد هنيدي مقطع فيديو عبر

+A -A
المصدر: أسماء حلمي -إرم نيوز

فاجأ الفنان المصري محمد هنيدي الجمهور بإعلانه الظهور في لعبة ”ببجي“ لأول مرة، على أن تبدأ تلك المشاركة في عيد الفطر المقبل.

ونشر محمد هنيدي مقطع فيديو عبر حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن المشاركة ستتمثل في ممارسة لعبة ببجي بصوته.

وظهر ”هنيدي“ في المقطع وهو يعترض على الأصوات التي تظهر في اللعبة، ثم كشف عن مشاركته، بقوله: ”استنونا في العيد هنلعب ببجي بصوتي بحنجرتي وان شاء الله هنكس الدنيا“.

وأرفق محمد هنيدي تعليقا على المقطع قائلا: ”والآن المفاجأة.. هنيدي في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم.. بعبع الليل وفارس الظلام جالكوا.. مينشن صحابك وزف ليهم الخبر هتلعبوا بصوت هنيدي #هنيدي_في_ببجي_موبايل“.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد أعلن، خلال الساعات الماضية، انطلاق شخصيته في اللعبة العالمية ”فري فاير“، كأول عربي يكون وجهًا إعلانيًا للعبة في العالم.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play