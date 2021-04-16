محمد هنيدي يعلن ظهوره في لعبة "ببجي" لأول مرة‎

فاجأ الفنان المصري محمد هنيدي الجمهور بإعلانه الظهور في لعبة ”ببجي“ لأول مرة، على أن تبدأ تلك المشاركة في عيد الفطر المقبل.

ونشر محمد هنيدي مقطع فيديو عبر حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن المشاركة ستتمثل في ممارسة لعبة ببجي بصوته.

وظهر ”هنيدي“ في المقطع وهو يعترض على الأصوات التي تظهر في اللعبة، ثم كشف عن مشاركته، بقوله: ”استنونا في العيد هنلعب ببجي بصوتي بحنجرتي وان شاء الله هنكس الدنيا“.

وأرفق محمد هنيدي تعليقا على المقطع قائلا: ”والآن المفاجأة.. هنيدي في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم.. بعبع الليل وفارس الظلام جالكوا.. مينشن صحابك وزف ليهم الخبر هتلعبوا بصوت هنيدي #هنيدي_في_ببجي_موبايل“.

والآن المفاجأة .. هنيدي في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم .. بعبع الليل وفارس الظلام جالكوا .. مينشن صحابك وزف ليهم الخبر هتلعبوا بصوت هنيدي @PUBGMOBILE_ARB#هنيدي_في_ببجي_موبايل #اضيئوا_أنوار_رمضان

#SparkMore#Ramadan_with_PUBGMOBILE pic.twitter.com/T1EcB3T63U — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) April 16, 2021

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد أعلن، خلال الساعات الماضية، انطلاق شخصيته في اللعبة العالمية ”فري فاير“، كأول عربي يكون وجهًا إعلانيًا للعبة في العالم.