بعد وقوعها ضحية لـ"رامز عقله طار".. دينا محسن نجمة "مسرح مصر": كنت هموت (فيديو)

كادت الفنانة دينا محسن، نجمة ”مسرح مصر“ الشهيرة بـ“ويزو“، أن تغرق داخل حمام السباحة الذي أسقطها فيه مواطنها الفنان رامز جلال، بعد وقوعها ضحية ببرنامجه ”رامز عقله طار“ الذي يعرض عبر شاشة ”mbc مصر“.

ودخلت ”ويزو“ الكابينة المُعدة خصيصا لرفع الضيوف لمكان عالٍ عن طريق رافعتين قويتين، يصل ارتفاعهما لعشرات الأمتار فوق الأرض، ثم تعطلت وسط حالة من الرعب.

وطلب رامز جلال وفريق عمل برنامجه من ”ويزو“ القفز في حمام السباحة بحجة إنقاذها، لكنها رفضت ما دعاه وفريق عمله إلى إسقاطها بالقوة، وعندما قفزت لمكان آمن كادت تغرق.

واكتشفت نجمة ”مسرح مصر“ المقلب عقب إنقاذها من حمام السباحة واعتدت على رامز جلال، وعندما وقف محاولا احتواء غضبها أسقطته أرضا، وقالت: ”شالله تموت يا أخي أنا كنت هموت“.

وكان رامز جلال سخر من دينا محسن مع بدء ظهورها في البرنامج، حيث قدمها قائلا: ”ضيفتنا اليوم عدوة الدايت الأولى وصبحي كابر فتى أحلامها“.

واستمر في سخريته عند تقديمها بقوله إنها ”حاصلة على براءة اختراع سندوتش الكشري بالمفتقة، ودكتور الريجيم بتاعها انتحر، وهي بطلة العالم في الممبار“، ثم وصفها بأنها ”بطلة العالم في المفتقة“ بسبب وزنها الزائد.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة في المملكة، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.