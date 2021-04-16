بعد وقوعها ضحية لـ"رامز عقله طار".. دينا محسن نجمة "مسرح مصر": كنت هموت (فيديو)

كادت الفنانة دينا محسن، نجمة ”مسرح مصر“ الشهيرة بـ“ويزو“، أن تغرق داخل حمام السباحة الذي أسقطها فيه مواطنها الفنان رامز جلال، بعد وقوعها ضحية ببرنامجه ”رامز عقله طار“ الذي يعرض عبر شاشة ”mbc مصر“.
ودخلت ”ويزو“ الكابينة المُعدة خصيصا لرفع الضيوف لمكان عالٍ عن طريق رافعتين قويتين، يصل ارتفاعهما لعشرات الأمتار فوق الأرض، ثم تعطلت وسط حالة من الرعب.
وطلب رامز جلال وفريق عمل برنامجه من ”ويزو“ القفز في حمام السباحة بحجة إنقاذها، لكنها رفضت ما دعاه وفريق عمله إلى إسقاطها بالقوة، وعندما قفزت لمكان آمن كادت تغرق.
صراخ رهيب لـ ويزو ورعب مخيف في كبسولة الهوب دروب#رامز_عقله_طار#هيئة_الترفيه#رمضان_يجمعنا@GEA_SA @ramezgalal
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— MBC مصر (@mbcmasr) April 16, 2021
واكتشفت نجمة ”مسرح مصر“ المقلب عقب إنقاذها من حمام السباحة واعتدت على رامز جلال، وعندما وقف محاولا احتواء غضبها أسقطته أرضا، وقالت: ”شالله تموت يا أخي أنا كنت هموت“.
ويزو وأعنف علقة ساخنة لـ رامز جلال تعرض لها في حياته#رامز_عقله_طار#هيئة_الترفيه#MBCMASR@GEA_SA @ramezgalal
تابع جميع الحلقات علي Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/xsmessJEyP
— MBC مصر (@mbcmasr) April 16, 2021
وكان رامز جلال سخر من دينا محسن مع بدء ظهورها في البرنامج، حيث قدمها قائلا: ”ضيفتنا اليوم عدوة الدايت الأولى وصبحي كابر فتى أحلامها“.
واستمر في سخريته عند تقديمها بقوله إنها ”حاصلة على براءة اختراع سندوتش الكشري بالمفتقة، ودكتور الريجيم بتاعها انتحر، وهي بطلة العالم في الممبار“، ثم وصفها بأنها ”بطلة العالم في المفتقة“ بسبب وزنها الزائد.
ضرب نار وكوميديا غير طبيعية لـ ويزو في ملاهي #رامز_عقله_طار#رامز_عقله_طار#هيئة_الترفيه#رمضان_يجمعنا@GEA_SA @ramezgalal
تابع جميع الحلقات علي Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/4vSbSyDBqG
— MBC مصر (@mbcmasr) April 16, 2021
ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة في المملكة، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.