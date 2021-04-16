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بعد تقليده شخصية داوود الشريان.. إشادة سعودية باحترافية الكوميدي خالد الفراج
تاريخ النشر: 16 أبريل 2021 19:21 GMT
تاريخ التحديث: 16 أبريل 2021 20:00 GMT

بعد تقليده شخصية داوود الشريان.. إشادة سعودية باحترافية الكوميدي خالد الفراج

أثار الفنان الكوميدي السعودي خالد الفراج، اليوم الجمعة، إعجاب مواطنيه، بعدما نجح في تقديم أداء احترافي وطريف لشخصية الإعلامي المخضرم داوود الشريان في برنامجه

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المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثار الفنان الكوميدي السعودي خالد الفراج، اليوم الجمعة، إعجاب مواطنيه، بعدما نجح في تقديم أداء احترافي وطريف لشخصية الإعلامي المخضرم داوود الشريان في برنامجه التلفزيوني ”تحدي العائلات“.

وظهر الفراج في برنامج ”ستوديو 21“ الساخر، على قناة ”إم بي سي“، مقلدا الشريان في برنامجه الشهير، وبدا بالفعل كما لو كان هو الإعلامي السعودي المعروف بصوته وطريقة كلامه وحركاته وتعامله مع ضيوف برنامجه.

ووجدت حلقة ”ستوديو 21“ مشاهدة واسعة وإعجابا كبيرا بأداء الفراج، انعكس من خلال التفاعل الواسع مع مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات تشيد بالنجم السعودي الذي خطف الأضواء بإطلالته الرمضانية هذا العام.

ونشر الكاتب السعودي إبراهيم المنيف مقطع فيديو للبرنامج، وكتب ممتدحا مواطنه الفراج: ”يا جماعة #خالد_الفراج منتهي، مو طبيعي إتقانه للشخصيات لدرجة ما تشك إنه هو نفس داود الشريان، واللي يميزه إنه يقلد أدق التفاصيل، النظرات والوقفة لدرجة يدخل في النوايا.. أما وهو يقرب عينه للورقة عشان يشوف.. في الصميم وجه مع دموع السعادة #ستوديو_21“.

وقالت إحدى المغردات في تعليق على الحلقة: ”#داوود_الشريان الشخصية نفس شخصية الشريان.. بصراحة خالد الفراج مالو حل“.

وكتبت أخرى في سياق مماثل: ”خالد الفراج أكثر إنسان يضحكني.. والله فيه شبه من داود الشريان بيموتني من ضحك“.

ويقول كثير من متابعي الدراما والبرامج الرمضانية السعودية إن الفراج القادم من عالم اليوتيوب قدم مستوى مميزا في رمضان هذا العام، تفوق فيه على نجوم سعوديين كبار.

https://twitter.com/laylaa842/status/1383127626051633153?s=20

 

وخطف الفراج بالفعل الأنظار في حلقات ”ستوديو 21“ السابقة، بعدما نجح في تقليد احترافي وطريف لشخصيات معروفة، بدءا برئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مرورا بشقيقه الإعلامي الرياضي وليد الفراج.

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