بعد تقليده شخصية داوود الشريان.. إشادة سعودية باحترافية الكوميدي خالد الفراج

أثار الفنان الكوميدي السعودي خالد الفراج، اليوم الجمعة، إعجاب مواطنيه، بعدما نجح في تقديم أداء احترافي وطريف لشخصية الإعلامي المخضرم داوود الشريان في برنامجه التلفزيوني ”تحدي العائلات“.

وظهر الفراج في برنامج ”ستوديو 21“ الساخر، على قناة ”إم بي سي“، مقلدا الشريان في برنامجه الشهير، وبدا بالفعل كما لو كان هو الإعلامي السعودي المعروف بصوته وطريقة كلامه وحركاته وتعامله مع ضيوف برنامجه.

ووجدت حلقة ”ستوديو 21“ مشاهدة واسعة وإعجابا كبيرا بأداء الفراج، انعكس من خلال التفاعل الواسع مع مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات تشيد بالنجم السعودي الذي خطف الأضواء بإطلالته الرمضانية هذا العام.

ونشر الكاتب السعودي إبراهيم المنيف مقطع فيديو للبرنامج، وكتب ممتدحا مواطنه الفراج: ”يا جماعة #خالد_الفراج منتهي، مو طبيعي إتقانه للشخصيات لدرجة ما تشك إنه هو نفس داود الشريان، واللي يميزه إنه يقلد أدق التفاصيل، النظرات والوقفة لدرجة يدخل في النوايا.. أما وهو يقرب عينه للورقة عشان يشوف.. في الصميم وجه مع دموع السعادة #ستوديو_21“.

يا جماعة #خالد_الفراج @khalidalfarraj منتهي 😂

مو طبيعي اتقانه للشخصيات لدرجة ما تشك انه هو نفس داود الشريان، واللي يميزه انه يقلد ادق التفاصيل، النظرات والوقفة لدرجة يدخل في النوايا .. اما وهو يقرب عينه للورقة عشان يشوف .. في الصميم 😂#ستوديو_21pic.twitter.com/hdljlKuspu — ابراهيم المنيف (@altamimi14) April 16, 2021

وقالت إحدى المغردات في تعليق على الحلقة: ”#داوود_الشريان الشخصية نفس شخصية الشريان.. بصراحة خالد الفراج مالو حل“.

#داوود_الشريان الشخصيه نفس شخصية الشريان بصراحه خالد الفراج مالو حل ابد😭😭 — الہعہنزيہ✨🇸🇦 (@MESH0o025) April 16, 2021

وكتبت أخرى في سياق مماثل: ”خالد الفراج أكثر إنسان يضحكني.. والله فيه شبه من داود الشريان بيموتني من ضحك“.

خالد الفراج اكثر إنسان يضحكني والله فيه شبه من داود الشريان بيموتني من ضحك 🤣🤣 — sae_f (@salliqp) April 16, 2021

ويقول كثير من متابعي الدراما والبرامج الرمضانية السعودية إن الفراج القادم من عالم اليوتيوب قدم مستوى مميزا في رمضان هذا العام، تفوق فيه على نجوم سعوديين كبار.

https://twitter.com/laylaa842/status/1383127626051633153?s=20

الاخ خالد الفراج ( ولادة نجم كوميدي من الطراز الاول ) بدء خطوات النجومية من قناة اليوتيوب وبعدها العام الماضي في دور نجم السنة هذه تفجرت طاقاته الابداعية / تحياتي#خالد_الفراج — مقرن (@meqrin_a) April 16, 2021

وخطف الفراج بالفعل الأنظار في حلقات ”ستوديو 21“ السابقة، بعدما نجح في تقليد احترافي وطريف لشخصيات معروفة، بدءا برئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مرورا بشقيقه الإعلامي الرياضي وليد الفراج.