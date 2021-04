ميريام فارس تتعرض لهجوم من منة فضالي وراندا البحيري ورامي جمال بسبب إعلان

شن الفنان المصري رامي جمال، هجوما عنيفا على الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عقب ظهورها في أحد الإعلانات الدعائية في رمضان، بعد أزمتها الأخيرة مع المصريين بسبب تصريحاتها السابقة بأن مصر لا تقدر على ثمن حفلاتها.

وكتب رامي جمال في ستوري حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير ”إنستغرام“: ”والله عيب على اللي جابوكي تاني بعد كلمة أنا تقيلة على مصر.. أنا بطلب من المصريين رفض الإعلان ده ومساعدتك إنك تبقي تريند“.

كما هاجمتها الفنانة المصرية منة فضالي، حيث قالت عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة ”تويتر“ قالت فيها: ”الله مش مصر كانت كوخه وانتِ كتير وغالية على مصر دلوقتي وحشاني يا مصر.. يالهوي أصل فلوس مصر حلوة مش كدة العيب مش عليكِ.. بس مصر بقى مش فرحانة بيكي“.

وقدمت ميريام فارس إعلانا ترويجيا مع آسر ياسين لإبراز مزايا منتجع سياحي في الساحل الشمالي، حيث نشرت الفنانة فيديو الإعلان على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بتعليق قالت فيه: ”حالة حلوة.. استمتعت بالعمل على هذه الحملة لصالح مشروع زهرة أتمنى أن تنال الأغنية الجديدة حالة حلوة استحسانكم.. زهرة آخر حتة حلوة في الساحل الشمالي.. رمضان كريم“.

إستمتعت بالعمل على هذه الحملة لصالح مشروع "زهرة" أتمنى أن تنال الأغنية الجديدة #حالة_حلوة إستحسانكم ❤#زهرة آخر حتة حلوة في #الساحل_الشمالي ✨#رمضان_كريم

At #Zahra, life is a constant state of happiness where you will find everything you need in one place. @MemaarAlmorshdy pic.twitter.com/lDSZjNtiSv

— Myriam Fares (@myriamfares) April 14, 2021