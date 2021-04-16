ميريام فارس تتعرض لهجوم من منة فضالي وراندا البحيري ورامي جمال بسبب إعلان

شن الفنان المصري رامي جمال، هجوما عنيفا على الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عقب ظهورها في أحد الإعلانات الدعائية في رمضان، بعد أزمتها الأخيرة مع المصريين بسبب تصريحاتها السابقة بأن مصر لا تقدر على ثمن حفلاتها.

وكتب رامي جمال في ستوري حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير ”إنستغرام“: ”والله عيب على اللي جابوكي تاني بعد كلمة أنا تقيلة على مصر.. أنا بطلب من المصريين رفض الإعلان ده ومساعدتك إنك تبقي تريند“.

كما هاجمتها الفنانة المصرية منة فضالي، حيث قالت عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة ”تويتر“ قالت فيها: ”الله مش مصر كانت كوخه وانتِ كتير وغالية على مصر دلوقتي وحشاني يا مصر.. يالهوي أصل فلوس مصر حلوة مش كدة العيب مش عليكِ.. بس مصر بقى مش فرحانة بيكي“.

الله مش مصر كانت كوخه وانتي كتير وغاليه علي مصر دلوقتي وحشاني يا مصر 😄😉 يا لهوي اصل فلوس مصر حلوه مش كده العيب مش عليكي . بس مصر بقي مش فرحانه بيكي pic.twitter.com/M1TJhwICLD — Menna Fadali♥️ (@MennaFadali) April 15, 2021

وقدمت ميريام فارس إعلانا ترويجيا مع آسر ياسين لإبراز مزايا منتجع سياحي في الساحل الشمالي، حيث نشرت الفنانة فيديو الإعلان على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بتعليق قالت فيه: ”حالة حلوة.. استمتعت بالعمل على هذه الحملة لصالح مشروع زهرة أتمنى أن تنال الأغنية الجديدة حالة حلوة استحسانكم.. زهرة آخر حتة حلوة في الساحل الشمالي.. رمضان كريم“.

إستمتعت بالعمل على هذه الحملة لصالح مشروع "زهرة" أتمنى أن تنال الأغنية الجديدة #حالة_حلوة إستحسانكم ❤#زهرة آخر حتة حلوة في #الساحل_الشمالي ✨#رمضان_كريم

At #Zahra, life is a constant state of happiness where you will find everything you need in one place. @MemaarAlmorshdy pic.twitter.com/lDSZjNtiSv — Myriam Fares (@myriamfares) April 14, 2021

وكانت ميريام فارس قد كتبت تغريدة على تويتر سابقاً قالت فيها :“أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان.. فرحانة كتير إني كون Trending في مصر بعد أقل من 24 ساعة من طرح الإعلان.. وحشاني يا مصر“.

أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان. فرحانة كتير اني كون "Trending في مصر بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرح الإعلان. وحشاني يا مصر 🇪🇬 — Myriam Fares (@myriamfares) April 14, 2021

وقالت أيضا الفنانة راندا البحيري، في منشور لها على فيس بوك، تعليقا على تدوينة ”مريام“ :“التويته دي لو حقيقيه، تبقي بجد إنتِ شخص بجح جدا، و معلش لو هصدمك.. بس إحنا ولا فاكرينك ولا إنت وحشتي مصر خالص“.

https://www.facebook.com/RandaElbehairy/posts/302463274569038

يذكر أن ميريام فارس، قالت على هامش مهرجان موازين في المغرب عام 2019: ”أصبحت تقيلة على المصريين علشان أجري مرتفع عليهم“، وذلك ردا على سؤال عن قلة ظهورها في الحفلات المصرية.