يُجسد سلوك "داعش".. برنامج كوميدي عراقي يُثير جدلا واسعا (فيديو)

أثار البرنامج الكوميدي العراقي ”طنّب رسلان“، جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المشاهد ”المرعبة“، التي تضمنها، وسط مطالبات بإيقافه.

وتقوم فكرة البرنامج، على استضافة شخصية مشهورة، والاتفاق معها على زيارة عائلة نازحة لتقديم المساعدة والعون إليها، وذلك بعيداً عن مركز العاصمة بغداد.

وأثناء توجه الفريق إلى العائلة، يواجهون هجومًا مفترضًا لتنظيم ”داعش“، حيث يربط عناصر التنظيم عيون الضيف بقماش، ويعلقون في رقبته حزاماً ناسفاً، في ظل أجواء رعب، وأصوات إطلاق نار.

وتنتهي الحلقة بوصول قوة أمنية، لتحرير الفريق ونزع الحزام الناسف من رقبة الضيف، حيث يظهر الضيوف وهم في حالة من الفزع والقلق والخوف، قبل إخبارهم بالمقلب.

وطالب مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بإيقاف بث البرنامج، كونه يعزز ثقافة الخوف في المجتمع، فضلاً عن حالة الرعب التي يعيشها الضيوف وأغلبهم من الفنانين المعروفين.

وتحدث مقدم البرنامج رسلان حداد في إحدى الحلقات، بأن الفكرة تهدف إلى إظهار دور القوات الأمنية في حماية المواطنين، وتجسيد عنف التنظيم، فضلاً عن التعريف بأجواء الرعب، التي تعرض لها الكثير من العراقيين.

برنامج يسمى (طنب رسلان) على قناة اسيا الفضائية ..

مرعب لدرجة ويتلاعب بطريقة وحشية بمشاعر الضيف

الفنان محمد هاشم كان الضيف الاول بكى كثيراً من شدة مامر به.وبقي ساكت لايقوى على الكلام

لاادري اين المتعة والمشاهد يتابع انسان يتعذب بهذه الطريق pic.twitter.com/fncaixtRw1 — غَيْث تقريبآ (@tqrybaan_) April 14, 2021

ورأى الناشط في الاحتجاجات الشعبية زايد العصاد أن البرنامج يهدف إلى التذكير بما قام به الحشد الشعبي خلال الحرب على داعش، وتسويق هذه الصورة، مع قرب موعد الانتخابات.

وطالب نشطاء وزارة الداخلية، وهيئة الإعلام والاتصالات المسؤولة عن تنظيم قطاع الإعلام في البلاد، بإيقاف بث البرنامج، بسبب ما اعتبروه ”تسويقاً للتنظيم، وإشاعة للرعب في أوساط المجتمع“.